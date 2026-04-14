Первый препарат от рака крови могут зарегистрировать в России в 2026 году

Первый отечественный CAR-T-клеточный препарат для лечения рака крови может быть зарегистрирован в 2026 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на гендиректора НМИЦ гематологии Минздрава России, члена-корреспондента РАН Елену Паровичникову. По ее словам, все ждут положительного решения в этом вопросе.

Относительно [препарата], я надеюсь, что в этом году решение будет принято, надеюсь, положительное, — сказала Паровичникова.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что состояние пациента, которому первому ввели отечественную мРНК-вакцину против рака, остается стабильным. Врачи не выявили ухудшений, а терапия будет продолжена в плановом режиме.

До этого мэр столицы Сергей Собянин заявил, что в Москве начато производство нового лекарственного препарата, предназначенного для лечения 13 видов онкологических заболеваний. Его действие основано на активации иммунной системы, которая начинает самостоятельно распознавать и уничтожать раковые клетки.

Также в Краснодаре ребенок получил один из самых дорогих медицинских препаратов стоимостью около 245 млн рублей. На поставку незарегистрированного в России лекарства было получено судебное разрешение.