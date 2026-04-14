14 апреля 2026 в 12:30

Забыла о лепке: эти пирожки-рулетики с капустой готовятся быстрее и проще обычных. Просто завернуть и обжарить

Беру капусту, лук и морковь — и готовлю начинку, а тесто на кипятке и дрожжах подходит само, пока я занимаюсь другими делами. Самое главное — пирожки даже не нужно лепить: просто заверни начинку в тесто по типу рулетика и обжарь.

Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для тех, кто любит домашние жареные пирожки, но не хочет возиться с лепкой.

Получается обалденная вкуснятина: тонкое хрустящее тесто с золотистой корочкой, а внутри — сочная капустная начинка с луком и морковью, которая буквально тает во рту.

Для приготовления теста вам понадобится: 250 мл крутого кипятка, 250 мл холодной воды, 1 чайная ложка соли, 1 чайная ложка сахара, 40 мл растительного масла, 10 г сухих дрожжей, 650 г муки. Для начинки: 450 г капусты, 1 луковица, 1 морковь, 50 мл масла для жарки, соль и специи по вкусу. Обжарьте лук с морковью, добавьте капусту и тушите до готовности.

Для теста всыпьте несколько ложек муки в кипяток, перемешайте, добавьте холодную воду, соль, сахар, дрожжи, остальную муку, замесите тесто, дайте подойти 30–40 минут. Раскатайте шарики теста в пласты, выложите начинку на край, сверните рулетиком и обжарьте до румяной корочки. Эти пирожки не оставят никого равнодушными.

Проверено редакцией
Намешаете, пока греется духовка: кексы из пачки творога
Три слоя и никаких хитростей: готовлю уютный ужин — вкусный пирог с капустой и ветчиной сметают со стола мгновенно
Его можно делать тазиками: капустный салат со свеклой, корейской морковью и горошком — масса витаминов и вкус
Привезла рецепт из Финляндии. Мука, картошка и чуток фарша — обалденные лепешки к чаю готовы
Один раз купила тесто фило: теперь эти ленивые слойки готовлю постоянно — творожные с ягодами
рецепты
капуста
выпечка
кулинария
Мария Левицкая
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
