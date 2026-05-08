08 мая 2026 в 17:11

Канцлер Австрии раскрыл, к чему приводит приукрашивание истории

Канцлер Австрии: попытки приукрасить историю не дают учиться на ошибках

Кристиан Штокер Кристиан Штокер Фото: IMAGO/Michael Indra/Global Look Press
Попытки изменить или приукрасить историю не позволяют обществу извлекать из нее уроки, заявил в своем обращении по случаю окончания Второй мировой войны канцлер Австрии Кристиан Штокер. Он отметил, что окончание конфликта принесло стране освобождение от национал-социализма, передает пресс-служба федеральной канцелярии.

В то же время оно ознаменовало конец системы, частью которой были многие австрийцы. Эта правда неудобна. Но это именно правда. Потому тот, кто приукрашивает историю, не извлекает из нее уроков, — сказал Штокер.

Канцлер заявил, что те, кто не учится на уроках прошлого, не готовы к вызовам настоящего времени. Среди таких вызовов он упомянул проблемы миграции, безопасности, энергоснабжения и экономики.

Штокер пояснил, что главный урок истории заключается не только в том, что произошло тогда, но и в том, как быстро меняется ситуация, когда слишком многие отворачиваются. По его словам, демократия рушится не внезапно, а постепенно подвергается эрозии, поэтому действовать необходимо заблаговременно, четко и решительно.

Ранее глава израильского антифашистского движения Дмитрий Трапиров назвал решение берлинской администрации оставить в силе запрет на использование российских флагов и атрибутики Дня Победы 8 и 9 мая трусливым и циничным издевательством над историей. Общественный деятель также упрекнул официальные лица Германии в стремлении исказить факты о событиях прошлого.

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
