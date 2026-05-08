Молодая капуста, яйца, мука — и больше ничего. Самые быстрые и пышные драники в вашей жизни: вкусные, легкие и тают во рту

Это гениально простой рецепт капустных оладий для тех, кто любит вкусные и сытные блюда без лишних ингредиентов. Никакой соды, кефира или манки — только три простых продукта и сковорода.

Получается обалденная вкуснятина: румяные пышные драники с хрустящей золотистой корочкой и нежной сочной серединкой, которая буквально тает во рту. Они намного воздушнее картофельных драников и готовятся в два раза быстрее.

Капуста в них совершенно не чувствуется как отдельный овощ — она придает оладьям сладковатый привкус и невероятную нежность. Такие драники идеальны для завтрака со сметаной, для перекуса на работе или как гарнир к мясу. Они не надоедают даже после десятого раза, потому что их можно подавать с разными соусами: чесночным, грибным, томатным. Готовятся из доступных продуктов, а результат всегда радует.

Для приготовления вам понадобится: 400 г белокочанной капусты, 2 яйца, 3 ст. ложки муки (с горкой), соль и перец по вкусу, растительное масло для жарки. Капусту тонко нашинкуйте. В глубокой миске слегка посолите капусту и хорошо помните ее руками, чтобы она стала мягче и дала немного сока. Добавьте яйца, муку, соль и перец. Тщательно перемешайте до однородности. Разогрейте сковороду с маслом. Выкладывайте капустную массу столовой ложкой, формируя небольшие оладьи. Жарьте на среднем огне по 2-3 минуты с каждой стороны до золотистого цвета. Подавайте горячими со сметаной или любимым соусом.

