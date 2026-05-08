Раскрыты недельные потери ВСУ в зоне «Севера» до начала перемирия

Недельные потери ВСУ в зоне ответственности группировки российских войск «Север» до начала перемирия составили более 1,5 тыс. бойцов, заявили в пресс-службе Минобороны РФ. По информации ведомства, противник также потерял пять бронированных машин, 98 автомобилей, 14 артиллерийских орудий и восемь станций радиоэлектронной борьбы.

Нанесено поражение живой силе и технике. <...> Всего в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял более 1535 военнослужащих, — отметили в министерстве.

Потери ВСУ в результате действий группировки войск «Запад» составили 1345 военнослужащих, «Восток» — 2155, «Днепр» — до 285. Южная группировка войск уничтожила до объявленного РФ перемирия более 950 украинских солдат, уточнили в Минобороны.

Ранее сообщалось, что ВС РФ с начала перемирия зафиксировали более 1600 нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ. Украинская сторона продолжает наносить удары с использованием БПЛА и артиллерии по позициям российской армии.

До этого депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предположил, что ВСУ из-за острой нехватки личного состава могут начать отправлять на фронт не только инвалидов и женщин, но и детей по примеру Третьего рейха. По словам парламентария, украинские власти столкнулись с полным отсутствием человеческого ресурса.