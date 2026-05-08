08 мая 2026 в 12:52

Город-спутник ЗАЭС остался без электричества

Директор по коммуникациям ЗАЭС Яшина: Энергодар полностью обесточен

Энергодар полностью обесточен, заявила ТАСС директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина. Причины отключения электричества выясняются.

Энергодар обесточен. Причины на данный момент выясняются, — сказала Яшина.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что в регионе за прошедшие сутки из-за обстрелов со стороны украинских вооруженных сил пострадали двое мирных жителей. Он уточнил, что ударам подверглись Энергодар, Мелитополь, а также Васильевский, Токмакский и Каменско-Днепровский муниципальные округа.

7 мая гендиректор Росатома Алексей Лихачев сообщил, что высокая активность украинских ударов по направлению Запорожской АЭС и инфраструктуре Энергодара отмечалась три дня подряд. Речь идет об обстрелах газораспределительной станции, жилых домов и других объектов города.

До этого Яшина заявила, что интенсивность атак на город-спутник Запорожской АЭС Энергодар значительно возросла. Она добавила, что за 6 мая в городе было зафиксировано несколько ударов, в том числе по административным зданиям.

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
