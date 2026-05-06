Капустные бомбочки с курицей в духовке — никаких голубцов не нужно: настолько вкусно, что просят готовить снова

Капустные бомбочки с курицей в духовке — никаких голубцов не нужно: настолько вкусно, что просят готовить снова

Молодую капусту теперь часто готовлю именно так — режу кочан на толстые стейки, сверху выкладываю сочную начинку и запекаю под сыром. Получается намного проще голубцов, а выглядит даже эффектнее. Капуста остается нежной, курочка — сочной, а сверху появляется аппетитная румяная корочка.

Особенно вкусно выходит с беконом: он дает аромат и делает начинку более насыщенной. Все вместе получается очень сочно и «по-домашнему», но при этом совсем не банально.

Ингредиенты: молодая капуста — 1 небольшой кочан, куриная грудка — 1 шт., бекон — 120 г, лук — 1 шт., помидор — 1 шт., яйца — 2 шт., сметана — 80 г, моцарелла — 100 г, пармезан — 10 г, соль — по вкусу, черный перец — по вкусу.

Молодую капусту нарезаю толстыми стейками примерно по 2–3 см и выкладываю в форму для запекания. Куриное филе мелко режу ножом. Бекон, лук и помидор нарезаю маленькими кубиками, смешиваю с курицей, добавляю соль, перец и часть натертой моцареллы.

Для заливки яйца соединяю со сметаной и слегка подсаливаю. На каждый капустный стейк выкладываю щедрую порцию начинки, сверху поливаю сметанной смесью и посыпаю оставшимся сыром и пармезаном.

Запекаю до мягкости капусты и румяной корочки сверху.

Ранее мы делились рецептом блинов «Бархат». Секрет в 2 ложках разного масла.