День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 мая 2026 в 16:02

Капустные бомбочки с курицей в духовке — никаких голубцов не нужно: настолько вкусно, что просят готовить снова

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Молодую капусту теперь часто готовлю именно так — режу кочан на толстые стейки, сверху выкладываю сочную начинку и запекаю под сыром. Получается намного проще голубцов, а выглядит даже эффектнее. Капуста остается нежной, курочка — сочной, а сверху появляется аппетитная румяная корочка.

Особенно вкусно выходит с беконом: он дает аромат и делает начинку более насыщенной. Все вместе получается очень сочно и «по-домашнему», но при этом совсем не банально.

Ингредиенты: молодая капуста — 1 небольшой кочан, куриная грудка — 1 шт., бекон — 120 г, лук — 1 шт., помидор — 1 шт., яйца — 2 шт., сметана — 80 г, моцарелла — 100 г, пармезан — 10 г, соль — по вкусу, черный перец — по вкусу.

Молодую капусту нарезаю толстыми стейками примерно по 2–3 см и выкладываю в форму для запекания. Куриное филе мелко режу ножом. Бекон, лук и помидор нарезаю маленькими кубиками, смешиваю с курицей, добавляю соль, перец и часть натертой моцареллы.

Для заливки яйца соединяю со сметаной и слегка подсаливаю. На каждый капустный стейк выкладываю щедрую порцию начинки, сверху поливаю сметанной смесью и посыпаю оставшимся сыром и пармезаном.

Запекаю до мягкости капусты и румяной корочки сверху.

Ранее мы делились рецептом блинов «Бархат». Секрет в 2 ложках разного масла.

Проверено редакцией
Читайте также
Обожаю, когда быстро и без заморочек: капуста с яйцами вкуснее пиццы — лепешка из 2 ингредиентов
Общество
Обожаю, когда быстро и без заморочек: капуста с яйцами вкуснее пиццы — лепешка из 2 ингредиентов
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный
Общество
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный
Трубочки из лаваша с курицей и овощами можно готовить хоть тонну — улетают вмиг
Общество
Трубочки из лаваша с курицей и овощами можно готовить хоть тонну — улетают вмиг
Беру курочку и банку кукурузы: котлетки выходят нежные и необычные — домашние просят готовить снова и снова
Общество
Беру курочку и банку кукурузы: котлетки выходят нежные и необычные — домашние просят готовить снова и снова
Вместо надоевшей картошки по-деревенски: этот рецепт с беконом, чесноком и розмарином — просто хит
Общество
Вместо надоевшей картошки по-деревенски: этот рецепт с беконом, чесноком и розмарином — просто хит
капуста
курица
бекон
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Психолог назвал первый шаг для спасения от домашнего насилия
Смертельное наказание: бабушка угробила внучку бутылкой виски
Украинский дрон обрушился на автозаправку вблизи Запорожской АЭС
Названы способы защиты женщин, подвергающихся домашнему насилию
Политолог ответил, будет ли Кличко «драться насмерть» с Зеленским
Названа причина пожара в парке аттракционов в Евпатории
Трамп выставил условие по ядерной сделке с Ираном
Трамп объявил о неожиданном решении в рамках переговоров с Ираном
В Госдуме объяснили, в чьих интересах действует Пашинян
Дети покормили ягнят на ферме и заразились опасной инфекцией
Школьница сорвалась в каньон из-за обрыва троса на аттракционе
Израиль готов возобновить войну против Ирана
Война пришла в Голливуд и Канны: НАТО вербует режиссеров для атак на Россию
«Предъява Германии»: военэксперт о желании Польши создать сильнейшую армию
Весенняя прохлада, дожди и ветер: погода в Москве на майские праздники
Россия потребовала от ФРГ снятия запрета на символику Победы
Человек упал на пути на серой ветке метро в Москве
В Британии раскрыли, кто может изменить ситуацию вокруг Ормузского пролива
В скандальном деле о покушении на главу Нижневартовска поставили точку
Дело судей, расизм, штраф за БПЛА: самые громкие скандалы в нашем футболе
Дальше
Самое популярное
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.