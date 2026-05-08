Авиаэксперт объяснил, где должен храниться пауэрбанк во время перелета Авиаэксперт Гусаров: в самолете пауэрбанк должен быть в кармане перед сиденьем

Во время перелета пауэрбанк должен находиться в кармане перед сиденьем — так он будет всегда на виду, отметил авиаэксперт Роман Гусаров. В беседе с 360.ru он напомнил, что «Аэрофлот» ужесточил правила провоза подобных устройств после выпуска нового технического регламента ICAO.

По новым правилам на одного пассажира приходится два пауэрбанка. Единственное неудобство, что им нельзя пользоваться в полете. Но это решается тем, что в креслах многих самолетов уже есть собственные USB-порты, и зарядить гаджеты можно от бортовой сети, — подчеркнул Гусаров.

Эксперт предупредил, что литиевые пауэрбанки из-за своей большой емкости легко воспламеняются. По его словам, если это произойдет в багажном отсеке, то возникнет серьезный пожар с последствиями. Если же аккумулятор будет находиться в кармане переднего сиденья и вспыхнет в салоне, то члены экипажа оперативно ликвидируют возгорание с помощью специальных средств, отметил Гусаров.

Ранее авиаэксперт Виктор Горбачев заявил, что с 1 марта 2026 года сверх 10 килограммов ручной клади разрешено провозить цветы, верхнюю одежду, лекарства, детское питание, костыли и товары из дьюти-фри. При этом важно, чтобы эти вещи или продукты помещались под впереди расположенным креслом или на багажной полке.