07 мая 2026 в 11:00

Натираю сыр на терке — и на сковороду. Сырные лепешки за 3 минуты: хрустящие, ажурные и вкуснее драников

Фото: D-NEWS.ru
Это гениально простой рецепт завтрака для тех случаев, когда времени в обрез, а есть хочется сытно и вкусно. Никакой возни с тестом — только сыр, яйцо и горячая сковорода.

Получается обалденная вкуснятина: тонкие ажурные сырные кружева с золотистой хрустящей корочкой и нежной тягучей серединой. Они напоминают сырные чипсы или хворост, но готовятся в сто раз быстрее и не требуют фритюра. Даже без муки лепешки держат форму, а благодаря яйцу становятся эластичными и не рвутся при переворачивании.

Эти сырные лепешки идеальны для завтрака с чашкой кофе, к супу вместо хлеба или как перекус с зеленью. Готовятся из самых простых продуктов, а съедаются быстрее, чем вы их жарили.

Для приготовления вам понадобится: 200 г твердого сыра (чеддер, гауда, российский или смесь), 1 яйцо, щепотка соли, по желанию — зелень (укроп, петрушка), специи (паприка, сушеный чеснок). Сыр натрите на мелкой терке в миску. Добавьте яйцо, соль, рубленую зелень и специи. Хорошо перемешайте вилкой до получения однородной липкой массы. Разогрейте сковороду с антипригарным покрытием на среднем огне. Масло можно не добавлять, так как сыр содержит достаточно жира. Выложите сырную массу столовой ложкой на сковороду, формируя небольшие лепешки диаметром 7–8 см. Жарьте по 1–2 минуты с каждой стороны до золотистого цвета. Лепешки готовы, когда края зарумянятся и станут хрустящими. Подавайте горячими — они вкусны сами по себе, со сметаной.

рецепты
кулинария
драники
завтраки
Мария Левицкая
