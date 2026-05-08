Хрустящая сокка из Ниццы: ленивая лепешка из нутовой муки, которая заменит и хлеб, и лаваш

Хрустящая сокка из Ниццы: ленивая лепешка из нутовой муки, которая заменит и хлеб, и лаваш

Французы знают толк в простых вещах. Сокка — яркий тому пример. Жидкое тесто из нутовой муки, оливкового масла и воды выпекается в духовке всего 7–10 минут, превращаясь в ароматную лепешку с карамельной корочкой.

Что понадобится

Нутовая мука — 100 г, теплая вода — 130 мл, оливковое масло — 2 ст. л. + для смазывания, соль — 1 ч. л., свежемолотый черный перец — по вкусу.

Как готовлю

В миске смешиваю нутовую муку с теплой водой, добавляю 2 ст. л. оливкового масла и соль. Взбиваю венчиком до однородного жидкого теста, затем пропускаю через сито для удаления комочков и оставляю набухать на 10–15 минут.

Противень смазываю оливковым маслом и застилаю пергаментом (для тонкой бумаги смазываю и ее, и противень, чтобы лепешка не прилипла). Выливаю тесто на противень, распределяю тонким слоем и даю постоять еще 10 минут, пока разогреваю духовку до 220 °С.

Выпекаю сокку 7–10 минут до темно-коричневого цвета с легкими подпалинами по краям. Готовую лепешку достаю из духовки, щедро посыпаю свежемолотым черным перцем, нарезаю квадратами или треугольниками и подаю горячей.