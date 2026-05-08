День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 мая 2026 в 06:10

Готовлю целую гору! Эти пирожки — как у бабушки и даже лучше: пышное тесто и сытная начинка

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Пять минут на подготовку, 12 минут в духовке — и у вас на столе ароматная горка румяных пирожков. Главное — дать им подойти перед выпечкой, чтобы тесто поднялось ровно и не лопнуло.

Что понадобится

готовое дрожжевое тесто — 600 г, картофель — 6-7 шт., лук репчатый — 2 шт., масло растительное — 3 ст. л., карри — 1 ч. л., паприка — 1 ч. л., чесночный порошок — 0,5 ч. л., соль — по вкусу, желтки — 2 шт.

Как готовлю

Разогреваю духовку до 190 °С. Тесто делю на 20 кусочков по 30 г, подкатываю в шарики, выкладываю на присыпанный мукой стол, накрываю полотенцем и даю подойти, пока готовится начинка. Картофель тщательно мою щеткой и варю «в мундире» в подсоленной воде до мягкости (около 30 мин).

Лук очищаю, мелко рублю и обжариваю в масле до золотисто-коричневого цвета на среднем огне (10–12 мин). Добавляю карри, паприку и чесночный порошок, перемешиваю и снимаю с огня. Готовый картофель обдаю холодной водой, остужаю, очищаю и разминаю толкушкой в пюре.

Смешиваю картофель с жареным луком вместе с маслом и пряностями, солю по вкусу. Рабочую поверхность и скалку подпыляю мукой. Раскатываю шарики теста в лепешки толщиной 3 мм (края делаю чуть толще для удобства защипывания). Противни застилаю пергаментом.

В центр каждой лепешки кладу ложку начинки, соединяю края и тщательно защипываю, окуная пальцы в муку. Готовые пирожки выкладываю швом вниз на противень на расстоянии 1,5–2 см друг от друга.

Накрываю пленкой и даю расстояться 20 мин (обязательно, иначе пирожки лопнут). Желтки взбиваю с щепоткой соли, дважды смазываю пирожки кистью. Выпекаю до румяной корочки, примерно 12 мин. Подаю горячими или остывшими.

Проверено редакцией
Читайте также
Баклажаны в кастрюльке: пропаренные с чесночком и зеленью — закуска без майонеза
Общество
Баклажаны в кастрюльке: пропаренные с чесночком и зеленью — закуска без майонеза
«Гора мышц, но добрый»: знакомый рассказал о характере застреленного атлета
Общество
«Гора мышц, но добрый»: знакомый рассказал о характере застреленного атлета
Лопух, крапива, одуванчик: 3 полезных народных средства для здоровья
Семья и жизнь
Лопух, крапива, одуванчик: 3 полезных народных средства для здоровья
Кабачки в кастрюле — пропаренные с зеленью и чесноком: закуска без майонеза
Общество
Кабачки в кастрюле — пропаренные с зеленью и чесноком: закуска без майонеза
Картофельные калитки готовлю вместо пирожков: нежное тесто на сливочном масле, выпечка в духовке, вкус изумительный
Общество
Картофельные калитки готовлю вместо пирожков: нежное тесто на сливочном масле, выпечка в духовке, вкус изумительный
Общество
рецепты
пирожки
тесто
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
У девочки после падения с 12 этажа остановилось сердце
В Белгороде рассказали жуткие последствия нового удара ВСУ
На мэра европейского города напали во время празднования Дня Победы
«Я убежден»: Фицо оценил шансы скорого окончания конфликта на Украине
Стало известно, какие корабли атаковали ВВС США у Ормузского пролива
«Симпсоны» предсказали эпидемию хантавируса
Певец SHAMAN заплакал на сцене
Названы источники хантавирусной инфекции
Истерика в Венеции: Европа с позором проиграла России на культурном фронте
Молодежь — на убой. Мерц загоняет немцев в армию: что это значит для РФ
«Комфорт или дети?»: Захарова пристыдила россиян за жалобы на интернет
«Гора мышц, но добрый»: знакомый рассказал о характере застреленного атлета
Россиянка согласилась на диспансеризацию и лишилась 17 млн рублей
Рубио объяснил, от чего будет зависеть численность ВС США в Европе
Грозы, мощные ливни и жара до +28 градусов: погода в Москве в июне
В ВСУ «закопали» правду о проблемах вместе с группой солдат
Скончался бывший музыкант рок-групп «Машина времени» и «Сплин»
Еще один зарубежный лидер прибыл в Москву ко Дню Победы
Ушел из жизни экс-посол России в КНДР Валерий Денисов
Пленный боец ВСУ раскрыл «ядерный» секрет тренировочного лагеря под Львовом
Дальше
Самое популярное
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Азия

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.