Готовлю целую гору! Эти пирожки — как у бабушки и даже лучше: пышное тесто и сытная начинка

Готовлю целую гору! Эти пирожки — как у бабушки и даже лучше: пышное тесто и сытная начинка

Пять минут на подготовку, 12 минут в духовке — и у вас на столе ароматная горка румяных пирожков. Главное — дать им подойти перед выпечкой, чтобы тесто поднялось ровно и не лопнуло.

Что понадобится

готовое дрожжевое тесто — 600 г, картофель — 6-7 шт., лук репчатый — 2 шт., масло растительное — 3 ст. л., карри — 1 ч. л., паприка — 1 ч. л., чесночный порошок — 0,5 ч. л., соль — по вкусу, желтки — 2 шт.

Как готовлю

Разогреваю духовку до 190 °С. Тесто делю на 20 кусочков по 30 г, подкатываю в шарики, выкладываю на присыпанный мукой стол, накрываю полотенцем и даю подойти, пока готовится начинка. Картофель тщательно мою щеткой и варю «в мундире» в подсоленной воде до мягкости (около 30 мин).

Лук очищаю, мелко рублю и обжариваю в масле до золотисто-коричневого цвета на среднем огне (10–12 мин). Добавляю карри, паприку и чесночный порошок, перемешиваю и снимаю с огня. Готовый картофель обдаю холодной водой, остужаю, очищаю и разминаю толкушкой в пюре.

Смешиваю картофель с жареным луком вместе с маслом и пряностями, солю по вкусу. Рабочую поверхность и скалку подпыляю мукой. Раскатываю шарики теста в лепешки толщиной 3 мм (края делаю чуть толще для удобства защипывания). Противни застилаю пергаментом.

В центр каждой лепешки кладу ложку начинки, соединяю края и тщательно защипываю, окуная пальцы в муку. Готовые пирожки выкладываю швом вниз на противень на расстоянии 1,5–2 см друг от друга.

Накрываю пленкой и даю расстояться 20 мин (обязательно, иначе пирожки лопнут). Желтки взбиваю с щепоткой соли, дважды смазываю пирожки кистью. Выпекаю до румяной корочки, примерно 12 мин. Подаю горячими или остывшими.