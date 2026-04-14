14 апреля 2026 в 14:01

Иран и США пока не договорились о дате следующего раунда переговоров

Иран и Пакистан продолжают консультации по итогам прошедших ирано-американских переговоров в Исламабаде, сообщило агентство IRNA со ссылкой на источник. При этом стороны пока не определили дату следующего раунда обсуждений.

По информации собеседника агентства, Тегеран и Исламабад ведут активный обмен сообщениями, но договоренности о месте и времени следующих консультаций между Ираном и США на данный момент нет. Ранее стало известно, что новый раунд прямых переговоров Вашингтона и Тегерана может пройти в пакистанской столице.

Ранее сообщалось, что марафон переговоров между делегациями США и Ирана в пакистанской столице официально завершился поздно вечером 11 апреля. Как уточнило правительство Исламской Республики, стороны провели за столом переговоров 14 часов, после чего приняли решение продолжить обсуждение позже. Однако так называемый технический перерыв затянулся, и делегации разъехались.

