Педагог оценил идею о введении в школах общественно полезного труда

Без общественно полезного труда в школах вырастет поколение потребителей, заявил в эфире радио «Комсомольская правда» директор петербургского лицея № 369, член Общественной палаты Санкт-Петербурга Константин Тхостов. Он отметил, что сейчас привлекать учащихся к общественным работам можно только с их согласия.

Давно назревшая инициатива, мы обсуждали ее уже неоднократно. Важно, чтобы она все-таки перешла в нити законопроекта и мы наконец избавили общество от этих так называемых добровольных согласий, — рассказал Тхостов.

Педагог подчеркнул, что в данный момент принуждение к труду будет считаться превышением полномочий со стороны учителей или администрации. По его словам, это может привести к скандалу.

Ранее член Общественной палаты РФ Ольга Павлова рассказала, что в российские школы нужно вернуть практику общественно полезного труда. Под этим она подразумевает уборку кабинетов, уход за пришкольным участком и дежурство.