Беру куриное филе, шампиньоны и сметану — и в лаваш. Обалденный рулет — вкуснее любых закусок

Беру куриное филе, шампиньоны и лук — обжариваю, добавляю сметану, заворачиваю в лаваш, и через 15 минут на столе рулет, который получается сочным, сытным и невероятно вкусным. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для завтрака, перекуса или праздничного стола.

Получается обалденная вкуснятина: тонкий, мягкий лаваш, а внутри — нежная курица, ароматные грибы, золотистый лук и сливочный соус, которые пропитывают лаваш и делают каждый кусочек тающим во рту.

Для приготовления вам понадобится: 2 тонких лаваша, 300 г куриного филе, 200 г шампиньонов, 1 луковица, 2 столовые ложки сметаны, соль и перец по вкусу, растительное масло для жарки. Куриное филе нарежьте мелкими кубиками, обжарьте на растительном масле до готовности. Шампиньоны нарежьте пластинами, лук — кубиками, обжарьте отдельно до золотистого цвета. Смешайте курицу, грибы с луком, добавьте сметану, соль и перец, перемешайте. Лаваш смажьте получившейся начинкой, равномерно распределите. Сверните плотный рулет, заверните в пищевую пленку и уберите в холодильник на 20–30 минут (можно и сразу нарезать, но лучше дать пропитаться). Перед подачей нарежьте на кусочки толщиной 1,5–2 см. Этот рулет исчезает быстрее, чем вы его приготовили.

