Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
24 апреля 2026 в 14:30

Беру куриное филе, шампиньоны и сметану — и в лаваш. Обалденный рулет — вкуснее любых закусок

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Беру куриное филе, шампиньоны и лук — обжариваю, добавляю сметану, заворачиваю в лаваш, и через 15 минут на столе рулет, который получается сочным, сытным и невероятно вкусным. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для завтрака, перекуса или праздничного стола.

Получается обалденная вкуснятина: тонкий, мягкий лаваш, а внутри — нежная курица, ароматные грибы, золотистый лук и сливочный соус, которые пропитывают лаваш и делают каждый кусочек тающим во рту.

Для приготовления вам понадобится: 2 тонких лаваша, 300 г куриного филе, 200 г шампиньонов, 1 луковица, 2 столовые ложки сметаны, соль и перец по вкусу, растительное масло для жарки. Куриное филе нарежьте мелкими кубиками, обжарьте на растительном масле до готовности. Шампиньоны нарежьте пластинами, лук — кубиками, обжарьте отдельно до золотистого цвета. Смешайте курицу, грибы с луком, добавьте сметану, соль и перец, перемешайте. Лаваш смажьте получившейся начинкой, равномерно распределите. Сверните плотный рулет, заверните в пищевую пленку и уберите в холодильник на 20–30 минут (можно и сразу нарезать, но лучше дать пропитаться). Перед подачей нарежьте на кусочки толщиной 1,5–2 см. Этот рулет исчезает быстрее, чем вы его приготовили.

Проверено редакцией
Читайте также
лаваш
рулеты
кулинария
курица
грибы
Мария Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россия и Украина провели новый обмен военнопленных
Москвичей призвали готовиться к заморозкам в мае
«Чего испугались?»: Захарова задала неудобный вопрос властям Германии
В Волгоградской области ищут загадочно пропавших рыбаков
Правозащитница ответила, выплатит ли Украина кредит Евросоюзу
Несносный дед: пенсионер под следствием продолжал качать детское порно
«Не может быть оправдано»: Захарова о разрушении статуи Христа в Ливане
Делегация Ирана прилетела в Пакистан
Хозяевам кошек объяснили, почему питомцы любят сидеть у открытых окон
Вошел не в ту дверь: наркоман устроил резню в больнице — что известно
Историка-иноагента Штефанова признали национальной угрозой на Украине
Защита Чекалина обжаловала приговор
От чертежа до монтажа: как ошибки на ранних этапах удорожают проект
Девушка запрыгнула на капот автомобиля ТЦК в попытке отбить мужа
Атаку дронов предотвратили в российском регионе
Россия прорабатывает отмену виз с двумя странами
Захарова раскрыла важное обещание Японии по Украине
Россиянам перечислили продукты, полезные для пищеварения
В Иране заявили, что не считают окончательным перемирие с США
Москвичам дали прогноз погоды на майские праздники
Дальше
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.