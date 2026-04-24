Закуска нужна прямо сейчас? Делаю эти сырные палочки из лаваша: 15 минут — и подаю к столу

Закуска нужна прямо сейчас? Делаю эти сырные палочки из лаваша: 15 минут — и подаю к столу

Когда времени в обрез, а душа просит чего-то вкусного и хрустящего, эти сырные палочки из лаваша становятся настоящим спасением. Простая технология и минимум ингредиентов позволяют создать угощение, которое не уступит ресторанным закускам.

Что понадобится

Лаваш армянский — 2 шт., сыр твердый — 150 г, чеснок — 2 зубчика, зелень петрушки или укропа — 20 г, масло сливочное — 50 г, соль — по вкусу, перец черный молотый — по вкусу.

Как готовлю

Лаваш нарезаю полосками шириной около 3 см. Сыр натираю на крупной терке, чеснок пропускаю через пресс, зелень мелко рублю.

В миске смешиваю растопленное сливочное масло, чеснок, зелень, соль и перец. Каждую полоску лаваша смазываю чесночной смесью, посыпаю тертым сыром и сворачиваю в неплотные рулетики.

Выкладываю палочки на противень, застеленный пергаментом, и отправляю в разогретую до 180 °C духовку на 10–12 минут до появления золотистой корочки.

Подаю теплыми как самостоятельную закуску или с соусом на выбор.

