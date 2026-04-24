Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 24 апреля: инфографика

В ночь на 24 апреля Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в канале Минобороны РФ в мессенджере МАКС. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 10 дронов противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

В течение прошедшей ночи (с 21:00 мск 23 апреля до 07:00 мск 24 апреля) дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены десять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Ростовской областей и Республики Крым, — сообщили в военном ведомстве.