Подсели всей семьей на полезный салат из селедки — никакого майонеза и слоев, а вкус просто космический

Этот салат появился у меня случайно — хотелось чего-то легкого без майонеза, но с насыщенным вкусом. В итоге вышло настолько удачно, что теперь готовим его постоянно: просто, быстро и всегда съедается до последней крошки.

Отличный вариант и на каждый день, и на праздничный стол.

Для приготовления вам понадобится: сельдь (филе малосольное) — 200 г, яйца — 2-3 шт., лук красный — 1 шт., салат листовой — 1 пучок, масло оливковое — 3 ст. л., уксус — 1 ст. л., горчица — 1 ч. л., соль — по вкусу.

Листья салата порвите руками, яйца нарежьте дольками, сельдь — небольшими кусочками, лук — тонкими полукольцами и слегка разомните со щепоткой соли, чтобы убрать лишнюю резкость.

Для заправки смешайте масло, уксус и горчицу до однородности. Соедините в миске селедку, яйца, лук и салат, аккуратно перемешайте и полейте заправкой непосредственно перед подачей.

Салат получается легкий, свежий и с ярким вкусом — именно тот случай, когда простые продукты дают отличный результат.

