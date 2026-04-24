Юрист ответил, можно ли получить штраф за пикник в парке или лесу Юрист Русяев: пикник с костром в парке или лесу грозит штрафом до 60 тыс. рублей

Проведение пикника с костром в парке или в лесу может повлечь за собой штраф до 60 тыс. рублей, заявил NEWS.ru юрист и основатель бизнес-сообщества Илья Русяев. По его словам, за нарушение правил пожарной безопасности при приготовлении шашлыка в городе можно отделаться взысканием до 50 тыс. рублей.

Закон разрешает гражданам свободно и бесплатно находиться в лесах, а в городских парках прогулки и перекусы никого не беспокоят. Вопросы возникают там, где появляется открытый огонь либо особый режим территории. За обычное нарушение правил пожарной безопасности в лесах гражданин получает предупреждение или штраф 15–30 тыс. рублей. Если жечь траву, подстилку или горючие материалы на участке без минерализованной полосы, сумма вырастает до 30–40 тыс. рублей. В лесопарковом зеленом поясе либо при введенном особом противопожарном режиме наказание составит от 40–50 тыс. рублей. Когда действия приводят к лесному пожару без тяжкого вреда здоровью, взыскание достигает 60 тыс. рублей, — предупредил Русяев.

Он подчеркнул, что до установления устойчивых осенних дождей или появления снежного покрова нельзя устраивать костры в хвойных лесах, на выгоревших участках, торфяниках, под деревьями и на высохшей траве. По словам юриста, в разрешенных местах костер можно разводить только на специально подготовленной площадке.

В обычном городском парке жарить шашлык разрешено только в специально оборудованном месте. Место открытого огня должно находиться минимум в 50 метрах от ближайшего здания, в 100 метрах от хвойного леса, в 30 метрах — от лиственного. Для мангала расстояние до построек допускается сократить до 5 метров. Нарушение этих требований влечет штраф 5–15 тыс. рублей, а в период особого противопожарного режима — 10–20 тыс. рублей. Если загорелось чужое имущество либо человек получил легкий или средний вред здоровью, сумма взыскания составит от 40–50 тыс. рублей, — добавил Русяев.

Он подчеркнул, что в национальном или природном парках и памятниках природы режим посещения определяется отдельно. По словам правозащитника, отдых за пределами разрешенных зон может привести к штрафу 3–4 тыс. рублей, а также к возможной конфискации оборудования.

Ранее депутат Госдумы Светлана Разворотнева заявила, что дачников могут оштрафовать на 35 тыс. рублей за неправильный слив воды, который загрязняет почву и подземные источники. По ее словам, ответственность также предусмотрена за баню, если она считается капитальным строением с фундаментом и не поставлена на кадастровый учет.