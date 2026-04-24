В России участились мошенничества со «случайными» переводами на карту

В России участились случаи мошенничества с так называемыми «ошибочными переводами», рассказал ТАСС заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш. Суть этой схемы в том, что человек получает от неизвестного отправителя деньги на карту, а позже с ним связываются злоумышленники и просят вернуть средства.

При этом мошенники нередко указывают другие банковские данные для возврата, не связанные с первоначальным переводом. Депутат заметил, что в таких ситуациях важно не переводить деньги самостоятельно.

Мошенники переводят на банковскую карту жертвы некоторую сумму. Через некоторое время поступает звонок или сообщение с просьбой вернуть деньги, так как он «ошибся» реквизитами, — пояснил Панеш.

В таких ситуациях гражданин может не по своей воле стать участником нелегальных операций. Перевод по чужим реквизитам может способствовать блокированию счета. Возможны и юридические риски.

Депутат объяснил, что при поступлении неизвестных средств необходимо проверить зачисление через официальное приложение банка. Затем нужно обратиться в кредитную организацию. Банк проведет проверку и оформит возврат в точности по регламенту. По словам Панеша, при подозрении на мошенничество следует обращаться в полицию и сохранять всю переписку и номера, с которых поступали звонки.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко заявил, что злоумышленники обманывают водителей рассылками.