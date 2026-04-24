24 апреля 2026 в 07:22

В России участились мошенничества со «случайными» переводами на карту

Депутат Панеш призвал не переводить деньги обратно по реквизитам звонящих

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В России участились случаи мошенничества с так называемыми «ошибочными переводами», рассказал ТАСС заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш. Суть этой схемы в том, что человек получает от неизвестного отправителя деньги на карту, а позже с ним связываются злоумышленники и просят вернуть средства.

При этом мошенники нередко указывают другие банковские данные для возврата, не связанные с первоначальным переводом. Депутат заметил, что в таких ситуациях важно не переводить деньги самостоятельно.

Мошенники переводят на банковскую карту жертвы некоторую сумму. Через некоторое время поступает звонок или сообщение с просьбой вернуть деньги, так как он «ошибся» реквизитами, — пояснил Панеш.

В таких ситуациях гражданин может не по своей воле стать участником нелегальных операций. Перевод по чужим реквизитам может способствовать блокированию счета. Возможны и юридические риски.

Депутат объяснил, что при поступлении неизвестных средств необходимо проверить зачисление через официальное приложение банка. Затем нужно обратиться в кредитную организацию. Банк проведет проверку и оформит возврат в точности по регламенту. По словам Панеша, при подозрении на мошенничество следует обращаться в полицию и сохранять всю переписку и номера, с которых поступали звонки.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко заявил, что злоумышленники обманывают водителей рассылками. Мошенники чаще используют фейковые домовые чаты для своих махинаций.

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Доминикана выдала России бизнесмена с миллиардным долгом перед ФНС
Доминикана выдала России бизнесмена с миллиардным долгом перед ФНС

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

