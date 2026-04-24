Несправедливо забытый рецепт из СССР — готовим яичные рулетики с ноткой модерна

Фаршированные яйца — проверенная временем классика, но даже ее можно подать с новым шармом. Этот рецепт превращает знакомую закуску в изысканный рулет, где нежный яичный корж гармонично сочетается с ароматной сырно-чесночной начинкой.

Что понадобится

Для коржа: яйца — 4 шт., молоко — 50 мл, мука — 2 ст. л., соль — по вкусу, растительное масло — для смазывания.

Для начинки: твердый сыр (например, пармезан) — 80 г, чеснок — 2 зубчика, свежий укроп — 3–4 веточки, майонез или сметана — 2–3 ст. л., соль, черный перец — по вкусу.

Для украшения: паприка молотая, зелень.

Как готовлю

Для начала готовим яичный корж. В миске взбейте яйца с молоком и щепоткой соли до однородности. Просейте муку, добавьте к яичной смеси и тщательно размешайте, чтобы не осталось комочков.

Разогрейте сковороду или сотейник, слегка смажьте маслом и вылейте тесто, распределив его тонким равномерным слоем. Жарьте на среднем огне под крышкой 3–4 минуты, пока верх не схватится. Переверните и обжарьте с другой стороны еще 1–2 минуты.

Готовый пласт переложите на плоскую поверхность и дайте остыть. Для начинки натрите сыр, чеснок пропустите через пресс, а укроп порубите. Смешайте с майонезом (или сметаной), приправьте солью и перцем до получения однородной пластичной массы.

Равномерно распределите сырную начинку по остывшему яичному пласту, отступая немного от краев. Аккуратно и плотно сверните пласт в рулет. Для подачи дайте рулету немного пропитаться, затем нарежьте его на порционные кусочки. Украсьте щепоткой паприки и свежей зеленью.