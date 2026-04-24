Маринованные баклажаны с чесноком — настаиваются за 1 час: к шашлыку, на бутерброды и на закуску

Маринованные баклажаны со сладким перцем и чесноком — это идеальная закуска, которая готовится за 1 час и не требует стерилизации. Баклажаны остаются упругими, но не жесткими, а перец добавляет свежести и сладости.

Пикантные, ароматные, с легкой кислинкой и чесночной ноткой, они отлично подходят к шашлыку, для бутербродов и как самостоятельное блюдо.

Для приготовления понадобится: 1 кг баклажанов, 2 болгарских перца, 1 головка чеснока, пучок зелени (укроп, петрушка). Для маринада: 1 л воды, 2 ст. л. соли, 3 ст. л. сахара, 100 мл растительного масла, 100 мл уксуса (9%), 3–4 лавровых листа, 5–6 горошин черного перца.

Рецепт: баклажаны опустите в кипящую воду на 5 минут, затем достаньте шумовкой. Болгарский перец нарежьте соломкой, чеснок и зелень мелко порубите. Для маринада смешайте воду, соль, сахар, масло, уксус, лавровый лист и перец, доведите до кипения.

Баклажаны нарежьте дольками. В стеклянную или пластиковую емкость выкладывайте слоями: баклажаны, перец, чеснок, зелень. Повторяйте слои. Залейте горячим маринадом. Дайте остыть, затем уберите в холодильник на 1 час.

