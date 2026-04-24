Никакие щи не нужны: быстрый суп из пекинки, охотничьих колбасок и картошки — ароматный и сытный за 20 минут

Когда совсем нет времени стоять у плиты, выручает этот суп. Всё максимально просто: нарезал, закинул — и через 20 минут на столе горячее ароматное блюдо.

Главное здесь — охотничьи колбаски. Они дают тот самый копчёный аромат, который делает суп ярким без сложных ингредиентов. Пекинская капуста добавляет лёгкость и свежесть, а картофель делает суп сытным и полноценным.

Для приготовления вам понадобится: охотничьи колбаски — 200–250 г, картофель — 3–4 шт., пекинская капуста — 200 г, лук — 1 шт., морковь — 1 шт., чеснок — 2 зубчика, вода — 1,5–2 л, соль и перец — по вкусу, растительное масло — 1–2 ст. л., зелень — по желанию. Колбаски нарежьте кружочками, картофель — кубиками, лук и морковь — мелко.

Сначала в кастрюле слегка обжарьте колбаски до румяности, добавьте лук и морковь, готовьте пару минут до мягкости. Затем влейте воду, доведите до кипения и добавьте картофель. Варите около 10 минут.

Пекинскую капусту нашинкуйте, добавьте в суп вместе с измельчённым чесноком, посолите, поперчите и варите ещё 5–7 минут. В конце можно добавить зелень и дать супу немного настояться.

