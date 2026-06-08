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08 июня 2026 в 09:24

Суп из крапивы с яйцом: бабушкин рецепт, который я обходил стороной 10 лет и теперь жалею об этом

Фото: D-NEWS.ru
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Честно, я долго обходил крапиву стороной. Но однажды сварил эти щи — и понял, что зря терял время. Вкус нежный, сытный и абсолютно летний.

Ингредиенты

Крапива молодая — 2 пучка, курица (любая часть) — 400 г, лук репчатый — 1 шт., морковь — 1 шт., картофель — 3 шт., яйца — 2 шт., соль — по вкусу, перец черный — по вкусу, лавровый лист — 2 шт., масло растительное — 2 ст. л.

Как готовлю

Сначала варю курицу: заливаю двумя литрами воды, добавляю лавровый лист, солю и варю до готовности около 40 минут. Тем временем чищу и режу картофель кубиками, лук и морковь — мелко. Лук с морковью обжариваю на масле до золотистости, минут 5. Курицу вынимаю из бульона, разбираю на кусочки.

В кипящий бульон закидываю картошку и зажарку, варю 10 минут. Крапиву мою, мелко рублю и отправляю в кастрюлю вместе с курицей. Варю еще 5–7 минут. В самом конце вливаю сырые взбитые яйца тонкой струйкой, постоянно помешивая, чтобы получились хлопья. Довожу до кипения и выключаю. Даю настояться под крышкой 10 минут.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Больше всего меня удивила текстура: крапива не превратилась в безликое месиво, а осталась приятно ощутимой, слегка хрустящей на зубах. Я добавил чуть больше зелени — укропа и петрушки, и суп заиграл новыми красками. Главное открытие: он отлично стоит в холодильнике сутки и на второй день становится только вкуснее.

Проверено редакцией
Общество
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еда
супы
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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