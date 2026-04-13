Легкий и сытный: салат с пекинской капустой и крабовыми палочками — из дешевых продуктов и без слоев

Салат с пекинской капустой и крабовыми палочками — это блюдо для тех, кто ценит простоту приготовления и заботу о своем организме. Он готовится за 10 минут и не оставляет тяжести в желудке.

Для приготовления понадобится: 300 г пекинской капусты, 200 г крабовых палочек, 3 вареных яйца, 1 банка консервированной кукурузы, 150 г сметаны, 1 ч. л. горчицы, соль, перец, зелень (по желанию).

Рецепт: пекинскую капусту тонко нашинкуйте. Крабовые палочки и яйца нарежьте небольшими кубиками. С кукурузы слейте жидкость. В большой миске смешайте все ингредиенты. Для заправки соедините сметану, горчицу, соль и перец. Заправьте салат и перемешайте. Подавайте сразу или дайте настояться 10 минут. При желании можно использовать майонез вместо сметаны.

