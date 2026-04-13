13 апреля 2026 в 14:00

Вместо скучных сырников — эти бомбочки: нежные, воздушные и с лимонной ноткой. И самовара чая мало

Беру слоеное тесто, творог и яйцо — и за 20 минут готовлю бомбочки, которые получаются нежнее хачапури и исчезают со стола быстрее, чем я успеваю их достать из духовки. Это гениально простое и невероятно вкусное угощение, идеальное для завтрака, перекуса или чаепития, когда хочется чего-то сытного, слоистого и очень вкусного.

Получается обалденная вкуснятина: хрустящее слоеное тесто с золотистой корочкой, а внутри — нежная творожная начинка с ароматом ванили и цедры лимона, которая буквально тает во рту.

Для приготовления вам понадобится: 500 г готового слоеного теста, 300 г творога, 1 яйцо, 2 столовые ложки сахара, щепотка соли, ванилин, цедра 1 лимона по желанию. Творог смешайте с яйцом, сахаром, солью, ванилином и цедрой. Тесто раскатайте в пласт, нарежьте на квадраты. На каждый квадрат выложите начинку, защипните края, формируя шарики-бомбочки. Выложите на противень с пергаментом, смажьте взбитым яйцом.

Выпекайте при 190 °С 15–20 минут до румяной корочки. Подавайте теплыми — эти бомбочки нежнее хачапури и готовятся в два счета.

Читайте также
Блинная закуска «Макраме» — вместо скучных рулетов: ажурные, кружевные и с любой начинкой
Общество
Блинная закуска «Макраме» — вместо скучных рулетов: ажурные, кружевные и с любой начинкой
Помидоры в салат — это преступление! Готовлю их с нежной начинкой — свежесть и максимум пользы
Общество
Помидоры в салат — это преступление! Готовлю их с нежной начинкой — свежесть и максимум пользы
Беру кефир и картошку, леплю «солнышки» — целая кастрюля нежных лепешек готова за полчаса
Общество
Беру кефир и картошку, леплю «солнышки» — целая кастрюля нежных лепешек готова за полчаса
Разминаю банан — и готовлю живые конфеты, которые тают во рту: вкуснее и нежнее магазинных
Общество
Разминаю банан — и готовлю живые конфеты, которые тают во рту: вкуснее и нежнее магазинных
Салат «как в кафе, но проще простого»: пекинка и заправка — и все волшебно за 5 минут
Общество
Салат «как в кафе, но проще простого»: пекинка и заправка — и все волшебно за 5 минут
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Подтверждают»: Патрушев раскрыл, в чем фактически признался Зеленский
В Госдуме напомнили о грядущем повышении пенсий одной категории граждан
Взрослых российских пловцов допустили до соревнований с флагом и гимном
Появилась новая версия исчезновения героя СВО
Экс-сенатору потребовали срок по делу о покушении на убийство
«Дальше некуда»: Песков оценил дальнейшее ухудшение отношений России с ЕС
Давление украинцев, позорные санкции, отказ Винер: как живет Алина Кабаева
Стало известно, почему некоторые люди так любят читать страшные новости
Песков поставил точку в вопросе о поздравлении Мадьяра с победой в Венгрии
Захарова высказалась о попытках Запада отрицать геноцид советского народа
Meta создает ИИ-двойника Цукерберга
Адвокат ответил, что может грозить сделавшей кальян на куличе москвичке
Силы ПВО предотвратили налет БПЛА на российский регион
В Госдуме напомнили о повышении выплат для миллионов россиян
ВС России ликвидировали высокопоставленного офицера Госпогранслужбы Украины
Россиян предупредили о расслоении рынка вакансий
Омичам рассказали, грозит ли региону затопление
Пропавшего неделю назад журналиста нашли мертвым в реке
Раскрыта новая цель Израиля после Ирана
Родителям дали советы, как эффективно уберечь детей от клещей
Дальше
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
Здоровье/красота

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача

