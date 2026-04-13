Вместо скучных сырников — эти бомбочки: нежные, воздушные и с лимонной ноткой. И самовара чая мало

Беру слоеное тесто, творог и яйцо — и за 20 минут готовлю бомбочки, которые получаются нежнее хачапури и исчезают со стола быстрее, чем я успеваю их достать из духовки. Это гениально простое и невероятно вкусное угощение, идеальное для завтрака, перекуса или чаепития, когда хочется чего-то сытного, слоистого и очень вкусного.

Получается обалденная вкуснятина: хрустящее слоеное тесто с золотистой корочкой, а внутри — нежная творожная начинка с ароматом ванили и цедры лимона, которая буквально тает во рту.

Для приготовления вам понадобится: 500 г готового слоеного теста, 300 г творога, 1 яйцо, 2 столовые ложки сахара, щепотка соли, ванилин, цедра 1 лимона по желанию. Творог смешайте с яйцом, сахаром, солью, ванилином и цедрой. Тесто раскатайте в пласт, нарежьте на квадраты. На каждый квадрат выложите начинку, защипните края, формируя шарики-бомбочки. Выложите на противень с пергаментом, смажьте взбитым яйцом.

Выпекайте при 190 °С 15–20 минут до румяной корочки. Подавайте теплыми — эти бомбочки нежнее хачапури и готовятся в два счета.

