13 апреля 2026 в 12:30

Беру кефир и картошку, леплю «солнышки» — целая кастрюля нежных лепешек готова за полчаса

Беру муку, кефир и начинку — и жарю воздушные лепешки, которые получаются пышными, румяными и такими вкусными, что их хватает на целую кастрюлю. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для завтрака, перекуса или ужина, когда хочется чего-то сытного, горячего и очень аппетитного.

Получается обалденная вкуснятина: мягкое, пористое тесто с золотистой хрустящей корочкой, а внутри — сочная начинка из картофеля, сыра или мяса, которая делает каждую лепёшку маленьким «солнышком».

Для приготовления вам понадобится: для теста — 500 г муки, 300 мл кефира, 1 яйцо, 1 чайная ложка соды, 1 чайная ложка сахара, щепотка соли; для начинки — 300 г отварного картофеля, 1 луковица, соль, перец, зелень. Замесите мягкое тесто, дайте отдохнуть 20 минут. Картофель разомните в пюре, добавьте обжаренный лук, зелень, соль и перец.

Тесто разделите на небольшие шарики, раскатайте лепёшки, выложите начинку, защипните края. Обжарьте в разогретом масле с двух сторон до румяной корочки. Подавайте горячими — эти лепёшки исчезают быстрее, чем вы их жарите.

Мария Левицкая
