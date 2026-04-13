13 апреля 2026 в 11:26

Сырный кулич родом из Италии — готовим альтернативу пасхальной классике

В Умбрии на Пасху пекут не сладкий, а удивительно ароматный сырный кулич — торта аль формаджио. Это идеальный баланс воздушного дрожжевого теста, солоноватого пармезана и пикантной глубины черного перца.

Что понадобится

Мука пшеничная — 500 г, дрожжи сухие — 7 г, вода теплая (30°C) — 200 мл, сахар — 1 ч. л., сыр пармезан (или другой твердый выдержанный) — 200 г, яйца — 4 шт., перец черный молотый — 1 ч. л., соль — 0.5 ч. л., масло оливковое — 3 ст. л., жир свиной (лярд или вытопленный) — 50 г, масло сливочное для смазывания формы.

Как я готовлю

Дрожжи заливаю водой с сахаром, через 5-6 минут добавляю 100 г муки, оставляю опару на 40-50 минут в тепле. Сыр тру, взбиваю с яйцами, перцем, солью, маслом.

Соединяю с опарой, постепенно ввожу муку, вымешиваю. Добавляю свиной жир, мешу до гладкости. Тесто подходит 45 минут.

Форму смазываю маслом, выкладываю тесто, даю подняться до краев. Ставлю в холодную духовку, включаю 200°C, выпекаю около часа (проверяю шпажкой через 45 минут).

Ранее также сообщалось о рецепте сыра для роллов. Эта «Филадельфия» готовится легко, быстро, а результат порадует вкусом.

рецепты
еда
куличи
Пасха
Дмитрий Демичев
