Добавила в тесто плавленые сырки — лепешки получились нежнее хачапури. Как в Грузии, только вкуснее

Беру муку, воду и плавленые сырки — и жарю лепешки, которые становятся моим любимым быстрым завтраком или перекусом. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для тех, кто любит сырную выпечку, но не хочет возиться с дрожжами.

Получается обалденная вкуснятина: тонкие, хрустящие лепешки с золотистой корочкой, а внутри — расплавленный сыр с ароматом свежей зелени, который тянется при каждом надкусывании.

Для приготовления вам понадобится: 50 г сливочного масла, 100 мл воды, 250 г муки, 2 плавленых сырка, растительное масло для жарки, пучок зелени (укроп, петрушка). Сливочное масло растопите с водой, добавьте муку, замесите эластичное тесто. Дайте отдохнуть 15 минут. Сырки натрите на терке, смешайте с рубленой зеленью.

Тесто разделите на небольшие шарики, раскатайте лепешки, выложите сырную начинку, защипните края. Обжарьте на разогретой сковороде с маслом с двух сторон до румяной корочки. Подавайте горячими — эти лепешки исчезают быстрее, чем вы их перевернули.

