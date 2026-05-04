Кидаю в салатник сухарики, курицу и чеснок — салат «Успех» за 6 минут: хрустящий, кремовый и безумно вкусный

Это гениально простой рецепт салата для тех, кто хочет накормить семью вкусным ужином или удивить гостей, не проводя полдня на кухне. Никакой варки овощей, никакой сложной нарезки — просто смешал копченую курицу с плавлеными сырками, добавил свежие овощи и сухарики.

Получается обалденная вкуснятина: нежная, кремовая текстура расплавленных сырков сочетается с ароматной копченой курицей, свежей хрусткостью огурца и пикантными чесночными нотками, а сухарики добавляют приятный хруст, который сохраняется даже после заправки.

Благодаря плавленым сыркам салат получается особенно сытным и бархатистым, напоминая по вкусу знаменитый «Цезарь», но готовится в разы быстрее и проще. Он идеально подходит для быстрого перекуса, легкого ужина или как дополнение к праздничному столу. Для приготовления вам понадобится: 250 г копченой курицы (грудка или бедро), 2 плавленых сырка (хорошо охлажденных), 1 свежий огурец, 2 вареных яйца, 2 зубчика чеснока, 100 г сухариков (лучше домашних или со вкусом сметаны и зелени), 3 ст. ложки майонеза, соль и перец по вкусу, зелень для украшения.

Плавленые сырки перед приготовлением обязательно положите в морозилку на 20–30 минут — это главный секрет, чтобы они легко и без комков натерлись на терке. Курицу, огурец и яйца нарежьте небольшими кубиками одинакового размера. Чеснок пропустите через пресс. Натрите замороженные плавленые сырки на крупной терке в глубокую миску. Добавьте к ним нарезанные курицу, огурец, яйца и чеснок. Посолите, поперчите, добавьте майонез и тщательно перемешайте. Сухарики добавляйте непосредственно перед подачей и аккуратно перемешайте, чтобы они остались хрустящими. Украсьте рубленой зеленью и подавайте.

