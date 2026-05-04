Хрустящие луковые кольца из аэрогриля: идеальный снек без капли лишнего жира и запаха жарки

Хрустящие луковые кольца из аэрогриля: идеальный снек без капли лишнего жира и запаха жарки

Когда хочется чего-то вкусненького под кино, но нет желания возиться с кастрюлей масла, на помощь приходит аэрогриль. Эти луковые кольца — настоящая палочка-выручалочка.

Что понадобится

3–4 крупные луковицы, 2 яйца, 150 мл молока, 200 г муки, 100 г панировочных сухарей, 1 ч. л. соли, 0,5 ч. л. черного перца, 1 ч. л. паприки, 50 г твердого сыра (по желанию), 1 ч. л. горчицы (по желанию), масло растительное в спрее, 1 л ледяной воды.

Как я готовлю

Ледяную воду ставлю в холодильник за час. Лук нарезаю кружочками 1 см, разбираю на кольца, удаляю внутреннюю пленку. Ошпариваю кипятком, сразу погружаю в ледяную воду на 15 минут. Обсушиваю бумажным полотенцем.

Для кляра взбиваю яйца с молоком, добавляю 100 г муки, соль, перец, паприку. По желанию добавляю сыр и горчицу. В отдельные миски насыпаю оставшиеся 100 г муки и сухари. Кольца обваливаю в муке, затем в кляре, затем в сухарях.

Аэрогриль разогреваю до 200°C 3–5 минут. Решетку сбрызгиваю маслом, выкладываю кольца, слегка опрыскиваю маслом. Готовлю 5–7 минут, переворачиваю, готовлю еще 5 минут. Выкладываю на бумажное полотенце.