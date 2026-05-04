04 мая 2026 в 15:35

Добавляю к шпротам плавленый сырок и чеснок — и в лаваш. Экспресс-рулет для праздничного стола

Это гениально простой рецепт закуски, которая выручает перед любым застольем — от майских шашлыков до новогодней ночи. Никакой возни с тестом, никакой выпечки — просто открыл банку, натер сыр, смешал и завернул в лаваш.

Получается обалденная вкуснятина: нежный сытный рулет с ярким рыбным вкусом, копченым ароматом шпрот, пикантными нотками чеснока и плавленого сыра, а также свежестью зеленого лука и яиц.

Он напоминает праздничную шпротную нарезку на батоне, но в разы удобнее — нарезается аккуратными шайбами, не рассыпается и выглядит очень эффектно на тарелке. Этот рулет идеален для фуршета, пикника или просто как закуска к крепким напиткам. Готовится за 10 минут, а исчезает еще быстрее.

Для приготовления вам понадобится: банка шпрот (в масле, 150–180 г), 2 плавленых сырка (хорошо охлажденных), 3 вареных яйца, 2-3 зубчика чеснока, небольшой пучок зеленого лука, 2-3 ст. ложки майонеза, тонкий армянский лаваш. Шпроты выложите в миску и разомните вилкой вместе с маслом. Плавленые сырки натрите на мелкой терке. Яйца натрите на крупной терке. Чеснок пропустите через пресс. Зеленый лук мелко нарежьте.

В миске смешайте все ингредиенты: шпротную пасту, сыр, яйца, чеснок, лук и майонез. Тщательно перемешайте до однородности. Лаваш расстелите на столе. Равномерно распределите начинку по всей поверхности. Плотно сверните рулет. Заверните его в пищевую пленку и уберите в холодильник минимум на 30–60 минут. Перед подачей нарежьте острым ножом на кусочки толщиной 1,5-2 см. Выложите на блюдо и украсьте зеленью.

Мария Левицкая
