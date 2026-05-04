04 мая 2026 в 11:36

Вместо долгой возни с канапе делаю эти рулетики из колбасы — 5 минут от нарезки до подачи

Фото: D-NEWS.ru
Эта закуска из сыровяленой колбасы — настоящая находка для праздничного стола. Минимум ингредиентов, максимум вкуса, а выглядит как ресторанная подача.

Что понадобится

Сыровяленая колбаса (ломтики) — 200 г, творожный сыр — 100 г, стебли сельдерея — 2 шт., микрозелень для украшения — по желанию, декоративные шпажки или прищепки — по количеству рулетиков

Как готовлю

Начинаю с подготовки продуктов: сельдерей нарезаю тонкой соломкой длиной 5–6 см. Каждый ломтик колбасы слегка смазываю творожным сыром, выкладывая его тонким слоем. В центр кладу соломку из сельдерея и аккуратно соединяю края рулетика, чтобы начинка оказалась внутри.

Скрепляю рулетик декоративной прищепкой или шпажкой для устойчивости. Готовую закуску выкладываю на блюдо, украшаю микрозеленью и подаю сразу.

Чтобы добавить разнообразия, вместо сельдерея можно взять свежий огурец или зелень, а в творожный сыр добавить щепотку чеснока или любимых специй — эксперименты здесь только приветствуются.

Дмитрий Демичев
