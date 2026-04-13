Помидоры в салат — это преступление! Готовлю их с нежной начинкой — свежесть и максимум пользы

Самое ценное в этой закуске — абсолютная нетронутость вкусов. Ни один ингредиент не знает жара плиты, поэтому помидоры хрустят, творог остается нежным, а зелень пахнет прямо с грядки.

Что понадобится

Помидоры (плотные, мясистые) — 6 шт., творог (5–9%) — 250 г,сладкий перец, редис — 4-5 шт., репчатый лук (или зеленый лук), петрушка — пучок, соль — по вкусу, черный молотый перец — по вкусу, молотая паприка — по вкусу.

Как готовлю

Помидоры тщательно моем и обсушиваем. Срезаем верхушку (около 1 см) и аккуратно чайной ложкой выбираем мякоть с семенами, оставляя стенки толщиной около 0,5 см. Получившиеся «чашечки» переворачиваем на бумажное полотенце срезом вниз на 5–7 минут, чтобы стек лишний сок.

Для начинки очищаем и мельчайшими кубиками нарезаем лук, сладкий перец и редис. Петрушку мелко рубим. Творог, если он излишне влажный, откидываем на сито на 10–15 минут.

В глубокой миске соединяем творог, все нарезанные овощи и зелень, добавляем соль, черный перец и паприку по вкусу. Тщательно, но аккуратно перемешиваем до однородности.

Подсохшие помидорные «чашечки» наполняем творожной начинкой с помощью чайной ложки, слегка утрамбовывая и формируя аккуратную горку. При желании украшаем кружочком редиса или веточкой петрушки.

Подаем сразу или даем охладиться в холодильнике 15 минут.