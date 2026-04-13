Салат «как в кафе, но проще простого»: пекинка и заправка — и все волшебно за 5 минут

Иногда обычная пекинская капуста превращается в настоящий праздник для вкусовых рецепторов. Достаточно добавить свежие овощи и домашнюю заправку — и простой салат становится ярким и хрустящим. Этот вариант быстро собирается и идеально подходит для перекуса или легкого ужина.

Ингредиенты:

  • пекинская капуста — 400 г;
  • огурцы — 2 шт.;
  • яйца — 2 шт.;
  • соль, перец — по вкусу.

Для заправки:

  • сметана — 4 ст. л.;
  • чеснок — 1 зубчик;
  • растительное масло — 2 ст. л.;
  • горчица — 1 ч. л.;
  • лимонный сок — 1 ст. л.

Приготовление

Сначала нарежьте капусту тонкой соломкой, слегка присолите и помните руками, чтобы стала мягче. Огурцы нарежьте брусочками, а яйца сварите вкрутую и крупно нарежьте. Для заправки измельчите чеснок, смешайте с остальными ингредиентами и залейте салат. Перемешайте — и свежий, хрустящий салат готов к подаче. Минимум усилий, максимум вкуса!

