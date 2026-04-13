Салат «как в кафе, но проще простого»: пекинка и заправка — и все волшебно за 5 минут

Иногда обычная пекинская капуста превращается в настоящий праздник для вкусовых рецепторов. Достаточно добавить свежие овощи и домашнюю заправку — и простой салат становится ярким и хрустящим. Этот вариант быстро собирается и идеально подходит для перекуса или легкого ужина.
Ингредиенты:
- пекинская капуста — 400 г;
- огурцы — 2 шт.;
- яйца — 2 шт.;
- соль, перец — по вкусу.
Для заправки:
- сметана — 4 ст. л.;
- чеснок — 1 зубчик;
- растительное масло — 2 ст. л.;
- горчица — 1 ч. л.;
- лимонный сок — 1 ст. л.
Приготовление
Сначала нарежьте капусту тонкой соломкой, слегка присолите и помните руками, чтобы стала мягче. Огурцы нарежьте брусочками, а яйца сварите вкрутую и крупно нарежьте. Для заправки измельчите чеснок, смешайте с остальными ингредиентами и залейте салат. Перемешайте — и свежий, хрустящий салат готов к подаче. Минимум усилий, максимум вкуса!
Ранее сообщалось, что, если хочется вкусного и полезного салата, но нет времени на долгие приготовления, этот вариант идеально подойдет.