Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
24 апреля 2026 в 13:00

Маринад к шашлыку на майские — с азиатским акцентом, нежный, пикантный: без уксуса и майонеза

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Беру соевый соус, сок лайма, имбирь и чеснок — смешиваю, заливаю мясо, оставляю на час, и через 60 минут на мангале шашлык, который получается невероятно нежным, сочным и ароматным, с азиатской ноткой. Это гениально простое и невероятно вкусное решение для пикника, идеальное для майских праздников.

Получается обалденная вкуснятина: каждый кусочек мяса пропитывается пряным маринадом с кислинкой лайма, остринкой имбиря и чесночным ароматом, становится мягким и буквально тает во рту.

Для приготовления вам понадобится: 1 кг мяса (свинина, курица, телятина или говядина), 2 маленькие ложки соевого соуса, 3 зубчика чеснока, маленькая ложка тертого имбиря, 2 маленькие ложки сока лайма, соль и перец по вкусу. Чеснок измельчите, смешайте с соевым соусом, имбирем, соком лайма, солью и перцем.

Мясо нарежьте порционными кусками, залейте маринадом, хорошо перемешайте. Оставьте мариноваться при комнатной температуре на 1–2 часа (можно и дольше, в холодильнике). Жарьте на мангале до готовности, периодически поливая остатками маринада. Подавайте с овощами и зеленью — этот шашлык исчезает быстрее, чем вы его пожарили.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
рецепты
шашлык
маринады
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россия и Украина провели новый обмен военнопленными
Москвичей призвали готовиться к заморозкам в мае
«Чего испугались?»: Захарова задала неудобный вопрос властям Германии
В Волгоградской области ищут загадочно пропавших рыбаков
Правозащитница ответила, выплатит ли Украина кредит Евросоюзу
Несносный дед: пенсионер под следствием продолжал качать детское порно
«Не может быть оправдано»: Захарова о разрушении статуи Христа в Ливане
Делегация Ирана прилетела в Пакистан
Хозяевам кошек объяснили, почему питомцы любят сидеть у открытых окон
Вошел не в ту дверь: наркоман устроил резню в больнице — что известно
Историка-иноагента Штефанова признали национальной угрозой на Украине
Защита Чекалина обжаловала приговор
От чертежа до монтажа: как ошибки на ранних этапах удорожают проект
Девушка запрыгнула на капот автомобиля ТЦК в попытке отбить мужа
Атаку дронов предотвратили в российском регионе
Россия прорабатывает отмену виз с двумя странами
Захарова раскрыла важное обещание Японии по Украине
Россиянам перечислили продукты, полезные для пищеварения
В Иране заявили, что не считают окончательным перемирие с США
Москвичам дали прогноз погоды на майские праздники
Дальше
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.