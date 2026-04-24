Маринад к шашлыку на майские — с азиатским акцентом, нежный, пикантный: без уксуса и майонеза

Беру соевый соус, сок лайма, имбирь и чеснок — смешиваю, заливаю мясо, оставляю на час, и через 60 минут на мангале шашлык, который получается невероятно нежным, сочным и ароматным, с азиатской ноткой. Это гениально простое и невероятно вкусное решение для пикника, идеальное для майских праздников.

Получается обалденная вкуснятина: каждый кусочек мяса пропитывается пряным маринадом с кислинкой лайма, остринкой имбиря и чесночным ароматом, становится мягким и буквально тает во рту.

Для приготовления вам понадобится: 1 кг мяса (свинина, курица, телятина или говядина), 2 маленькие ложки соевого соуса, 3 зубчика чеснока, маленькая ложка тертого имбиря, 2 маленькие ложки сока лайма, соль и перец по вкусу. Чеснок измельчите, смешайте с соевым соусом, имбирем, соком лайма, солью и перцем.

Мясо нарежьте порционными кусками, залейте маринадом, хорошо перемешайте. Оставьте мариноваться при комнатной температуре на 1–2 часа (можно и дольше, в холодильнике). Жарьте на мангале до готовности, периодически поливая остатками маринада. Подавайте с овощами и зеленью — этот шашлык исчезает быстрее, чем вы его пожарили.

