Три вкусных рецепта пасхального кулича и два простых рецепта глазури

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Рецепты кулича

По традиции готовиться к Пасхе хозяйки начинают в Страстную неделю. Уже в Чистый четверг, после того как в доме наведен порядок, можно приниматься за приготовление выпечки. Сегодня поделимся самыми вкусными рецептами кулича, а заодно предложим рецепт глазури, с которой кулич будет выглядеть как на фото в кулинарном журнале.

Классический рецепт кулича на Пасху

Чаще всего куличи хозяйки пекут с изюмом — он дешевле стоит и его проще всего купить. Поэтому рецепт куличей с изюмом можно считать классическим. Для приготовления шести куличей весом около 300 г каждый нам потребуются:

молоко 3,2% — 0,5 л;

мука пшеничная — 1 кг;

сахар — 300 г;

яйца — 6 шт.;

сухие дрожжи — 12 г;

сливочное масло 82,5% — 1 уп.;

соль — 1/4 ч. л.;

изюм без косточек — 300 г;

ванильный сахар — 1 ч. л.

Яйца и масло следует достать из холодильника примерно за час до начала приготовления теста, чтобы они успели согреться. В первую очередь заводят опару. Для этого 1/2 кг муки смешивают с дрожжами и, постоянно помешивая, заливают теплым молоком. После этого миску с опарой убирают в теплое место на 30 минут, накрыв марлей или салфеткой.

Отделяем яичные белки от желтков. Желтки взбиваем в отдельной миске, добавляя ванильный сахар, так, чтобы получилась пышная беловатая масса. Белки взбивают до крутых пиков. После этого желтки с ванильным сахаром выливают в опару, добавляют соль и сливочное масло и вымешивают руками. Затем в тесто выкладывают силиконовой лопаткой белки и аккуратно перемешивают.

Оставшуюся муку (полкило) необходимо просеять и постепенно подсыпать в тесто, перемешивая его руками. Тесто должно оставаться мягким, не густым. Миску с тестом накрывают салфеткой и ставят в тепло на один час.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Рецепт творожного кулича

Пока тесто доходит, можно подготовить изюм. Его необходимо промыть и залить крутым кипятком на четверть часа. После этого воду слить, а изюм выложить на бумажное полотенце, чтобы он обсох. После этого изюм необходимо тщательно обвалять в муке, чтобы после начала выпекания он не опустился в нижнюю часть кулича.

В тесто добавляют панированный в муке изюм и тщательно перемешивают, после чего дают постоять еще 10 минут.

В бумажные формы для куличей выкладываем тесто, заполняя их не более чем на 1/3. Перед тем как ставить их в духовку, дайте постоять еще 10 минут.

Духовку разогреваем до 100 градусов и ставим в нее формы на 10 минут, затем температуру необходимо поднять еще на 80 градусов. Как правило, до полной готовности такую выпечку необходимо держать в духовке около 50 минут. Однако каждой хозяйке стоит учитывать особенности своей техники и корректировать время приготовления выпечки.

После того как куличи испеклись, их достают из духовки и остужают под полотенцем.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Рецепт пасхального кулича

Старинный рецепт кулича с грецкими орехами, адаптированный для приготовления в духовке

До революции Великий пост соблюдали все верующие, а потому и Светлая Пасха для всех была долгожданным праздником. Рецепты куличей у каждой хозяйки были свои и нередко передавались из поколения в поколение. Готовить по этим рецептам можно и сегодня, однако они требуют некоторой модернизации. Один из таких рецептов — кулич с грецкими орехами — легко адаптировать для небольшой семьи и испечь праздничное угощение не в русской печи, а в обычной духовке. Согласно рецепту нам потребуются:

мука пшеничная — 1 кг;

молоко 3,2% — 400 мл + 1 ст. л.;

яйца — 2 шт.;

яичные желтки — 5 шт.;

сахар — 200 г;

соль — 1 ч. л.;

сухие дрожжи —15 г;

сливочное масло — 1 уп.;

ванильный сахар — 15 г;

грецкие орехи — 250 г.

Просеиваем полкило муки, добавляем в миску 2 ст. л. сахара и два яйца. В теплом молоке размешиваем дрожжи и добавляем соль. Выливаем смесь в муку и тщательно вымешиваем тесто силиконовой лопаткой. После этого миску накрываем салфеткой и убираем в тепло на час.

Четыре желтка взбиваем с ванильным сахаром и остатками обычного. Сливочное масло топим на водяной бане. Как только тесто подошло, через сито вливаем в него масло, добавляем взбитые желтки и начинаем вымешивать руками, постепенно досыпая оставшуюся муку.

Рецепты кулича к Пасхе

Орехи измельчаем ножом так, чтобы получились кусочки размером около 1 см. Добавляем их в готовое тесто, перемешиваем, накрываем салфеткой и убираем в тепло еще на полчаса. Получившееся тесто выкладываем руками в три формы для больших куличей — каждая должна быть заполнена не более чем наполовину. Снова убираем формы в тепло. Смешиваем один яичный желток с 1 ст. л. молока и смазываем куличи сверху.

Формы ставим в духовку, разогретую до 200 градусов, через 10 минут уменьшаем температуру до 160 градусов и выпекаем куличи еще примерно 50 минут в зависимости от особенностей духовки. Проверяем готовность сухой деревянной шпажкой.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Рецепт кулича в духовке

Рецепт творожного кулича с лимонной цедрой

Кулич с лимонной или апельсиновой цедрой имеет более праздничный вкус и очень походит на лимонный кекс. Творог делает эту выпечку более плотной, а легкий аромат лимона в глазури придает куличу пикантность. Для приготовления такого кулича нам понадобятся:

молоко 3,2% — 1/2 ст.;

мука пшеничная — 300 г + 1 ст. л.;

творог 9% — 250 г;

сахар — 180 г + 1 ст. л.;

сливочное масло 82,5% — 50 г;

яйца — 2 шт.;

яичный желток — 1 шт.;

соль — 1/2 ч. л.;

ванильный сахар — 15 г;

сухие дрожжи — 8 г;

цедра одного лимона.

Немного подогреваем молоко, добавляем в него 1 ст. л. сахара, 1 ст. л. муки и дрожжи. Перемешиваем, накрываем салфеткой и убираем миску в теплое место на 20 минут.

Затем взбиваем в другой миске два яйца и еще один желток с оставшимся сахаром до тугой пены. Творог перетираем через сито, масло растапливаем на водяной бане. В яичную смесь выкладываем творог, топленое сливочное масло, соль, ванильный сахар и цедру лимона. Тщательно перемешиваем лопаткой. Затем сюда же выкладываем подошедшую опару и остатки муки. Лопаткой замешиваем тесто, которое должно получиться липким и тягучим.

Выкладываем тесто в формы для куличей, заполняя их наполовину, накрываем салфеткой и оставляем в тепле на 2 часа. Разогреваем духовой шкаф до 200 градусов и ставим туда формы на 10 минут. После этого уменьшаем температуру до 180 градусов и выпекаем куличи около 50 минут, ориентируясь на особенности духовки. Готовность проверяем сухой деревянной шпажкой — когда куличи готовы, дерево останется сухим. Выпечку остужаем в формах под полотенцем.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Простые рецепты куличей

Рецепты вкусной глазури для кулича

Как бы ни старались хозяйки завести самое вкусное и необычное тесто, любой ребенок знает, что самое вкусное в куличе — это глазурь. Предлагаем вам два рецепта этого вкусного украшения.

Для приготовления белой глазури нам понадобятся:

яичный белок — 1 шт.;

сахарная пудра — 100 г;

свежевыжатый лимонный сок — 1 ч. л.

Для приготовления глазури охлажденный белок взбиваем до тугой пены, а затем медленно вливаем лимонный сок и добавляем сахарную пудру, не переставая мешать. Глазурь получается густой и вязкой. Ею украшают полностью остывшие куличи и убирают их в прохладное место.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Рецепты вкусной глазури для кулича

Также большой популярностью пользуется шоколадная глазурь. Чтобы ее приготовить, следует взять:

какао-порошок — 2 ст. л.;

сливочное масло 82,5% — 50 г;

молоко 3,2% — 3 ст. л.;

сахар — 2 ст. л.

В небольшую кастрюлю выливаем молоко, добавляем сахар и какао. Постоянно помешивая, доводим смесь до кипения, после чего кладем в нее сливочное масло и убавляем огонь. Постоянно помешивая, кипятим массу до тех пор, пока она не станет густой и однородной. Куличи необходимо поливать чуть остывшей глазурью.

Несмотря на то, что в кондитерских отделах магазинов можно найти немало фабричных посыпок и украшений, вкуснее и полезнее будет украсить куличи цедрой апельсина, тертым шоколадом, измельченными орехами или цукатами домашнего приготовления.

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