Раскрыт состав и внешний вид качественного мармелада Историк кулинарии Прокофьев: качественный мармелад имеет темный оттенок

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Настоящий, качественный мармелад должен иметь темный оттенок и насыщенный фруктовый аромат, рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва» историк кулинарии Антон Прокофьев. По его словам, в составе должны содержаться пюре и пектин, однако, если там будут идентичные натуральным усилители вкуса, это не критично. Эксперт также отметил, что сладость не должна быть мутной.

Натуральный мармелад — это интересное и яркое лакомство с насыщенным ароматом фруктов. Самый натуральный мармелад — это пластовой, когда вываренное, протертое фруктовое пюре с большим содержанием пектина выливается в форму. Там все это застывает, форма снимается. Получается пласт мармелада. Мы говорим про премиум-продукт. Он будет темных тонов. В сторону бурого, не мутный. Краситель в мармеладе допускается. Мармелад должен быть сухой. При этом не должен быть жестким, — сказал он.

Прокофьев призвал обязательно смотреть на состав продукта. По его словам, в нем должны присутствовать плодово-ягодное пюре и пектин, добавление усилителей вкуса, идентичных натуральным, приемлемо. Эксперт предупредил, что кондитеры редко используют пектин из-за его высокой себестоимости. Он также назвал жевательный мармелад «чистой химией», потому что в состав добавляют сахарозаменители, агар-агар.

Ранее гастроэнтеролог Парандзем Барегамян рассказал, что сладости могут быть полезными. Так, в день допустимо съедать не менее 400 г фруктов, овощей и ягод. Кроме того, полезными сладостями являются зефир, пастила и мармелад на фруктово-ягодном пюре из-за содержания в них пектина — одного из видов пищевых волокон, который снижает уровень плохого холестерина в крови. Наиболее полезны яблочный и цитрусовый пектины. Пастилы без сахара в день можно съесть 50–100 г, зефира — не более 30 г, подчеркнул гастроэнтеролог.