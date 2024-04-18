Малышева назвала «запретное зелье», которое любят англичане Малышева сообщила, что чай нельзя сочетать с молоком

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Популярное в Британии сочетание чая с молоком лишает напиток полезных свойств, рассказала врач и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале. Она объяснила, что молочный белок казеин препятствует всасыванию важных компонентов чая — эпигаллокатехинов — в кровь.

Чай и молоко — несовместимые продукты. Чай содержит эпигаллокатехины, это самые активные вещества чая, они реально очень полезные. Катехины снижают риск развития рака, — уточнила Малышева.

Офтальмолог Михаил Коновалов добавил, что в Китае провели исследование, в котором приняли участие 40 тысяч человек. Так, эксперимент показал, что у людей, которые выпивают три чашки чая в день, намного уменьшается риск развития катаракты. Также, отметил врач, эпигаллокатехины являются мощными антиоксидантами.

Иммунолог Андрей Продеус подчеркнул, что при добавлении молока в чай эти полезные свойства напитка испаряются. По его словам, лучше всего пить чай без молока и сахара, при этом температура напитка должна быть ниже 60 градусов.

Ранее гастроэнтеролог Лорен Блайх сообщила, что исключение кофе, чая и шоколада из рациона питания может помочь избежать возникновения изжоги. Она пояснила, что это неприятное ощущение связано с неправильной работой сфинктера между желудком и пищеводом, что способствует попаданию кислоты в пищевод.

Врач указала, что изжога может возникнуть из-за заболеваний желудочно-кишечного тракта или после употребления кофе или чая из-за действия кофеина, вызывающего расслабление мышц сфинктера. Также Блайх отметила, что шоколад способен вызвать изжогу из-за содержания кофеина и теобромина, которые могут расслабить мышцу пищеводного сфинктера.