Выходные в мае 2024 года: когда отдыхаем, стоит ли брать отпуск

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Выходные в мае: когда отдыхаем и работаем

Майские праздники — долгожданная для многих пора цветения и тепла, дачных работ и шашлыков на природе. Чтобы хорошо отдохнуть, не потеряв ни время, ни финансы, стоит заранее спланировать выходные. Для этого обратимся к производственному календарю и разберемся, как отдыхаем в мае 2024 года и есть ли смысл брать майский отпуск.

Майские праздники в 2024 году

Официальные майские праздники — это:

1 мая — Праздник Весны и Труда;

9 мая — День Победы.

В наступившем году они приходятся на среду и четверг соответственно. Оба праздника являются официальными нерабочими днями. А за счет переноса выходных (с 6 января на 10 мая и с 27 апреля на 29 апреля) они также сулят россиянам продолжительный отдых.

Выходные в мае: когда отдыхаем и работаем

Благодаря длинным выходным в мае мы отдыхаем целых восемь дней. Правда, не подряд, а с двумя перерывами. Остаться дома или поехать на дачу можно будет в период:

с 28 апреля (воскресенье) по 1 мая (среда);

с 9 мая (четверг) по 12 мая (воскресенье).

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Выходные в мае

Еще одна хорошая новость: в преддверии Дня Победы россиян ждет короткий рабочий день. Смена 8 мая будет длиться на один час меньше положенного.

Если же говорить про будни, то выйти на работу нужно будет:

в субботу, 27 апреля (вместо понедельника, 29 апреля);

2 (четверг) и 3 (пятница) мая;

6 (понедельник), 7 (вторник) и 8 (среда) мая.

Так что рассчитывать на сплошные весенние каникулы не приходится. Вместо этого остается радоваться длинным «двухчастным» выходным в мае.

Как отдыхаем в мае 2024 года: выгодно ли брать отпуск

Планируя выходные в мае 2024 года, нужно заранее решить, брать ли отпуск на этот период. Для начала определите, что для вас первостепенно: выручка или количество выходных. В первом случае роль играет размер отпускных, во втором — форма заявления на отпуск.

В мае 20 рабочих дней и 11 — нерабочих. (Для сравнения: в июле мы будем работать 23 дня и отдыхать — 8.) Из-за праздников стоимость одного рабочего дня возрастает. Однако на размере отпускных это не сказывается. Они исчисляются на основе среднедневного заработка в течение прошлых 12 месяцев (с мая 2023 года по апрель 2024 года). Таким образом, ваши отпускные будут меньше, нежели оклад за 20 рабочих дней.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Нерабочие дни в мае

С точки зрения финансовой выгоды май для отпуска не подходит. Однако если размер зарплаты для вас не принципиален, это неплохое решение. Правильнее всего будет «присоединить» отпуск к длинным выходным. Если выйти в двухнедельный отпуск 13 мая, то фактически вы будете отдыхать 18 дней (включая нерабочий период с 9 по 12 мая).

Количество выходных зависит от типа поданного заявления. Заявление на 14 календарных дней подразумевает, что к отпуску приплюсуются государственные праздники. Так, если вы выйдете в отпуск 29 апреля, то вернуться на работу нужно будет только 15 мая.

Если же в заявлении указан конкретный отпускной период, то дата выхода на работу не зависит от праздников. К примеру, если вы берете отпуск на срок с 6 по 19 мая, то вернуться на работу предстоит 20 мая. У этого решения есть и положительные стороны. Официальные праздники не суммируются с использованными днями отпуска. Таким образом, вы сможете отдохнуть дольше, потратив меньше дней отпуска «на бумаге».

С учетом всего вышесказанного, вы сможете грамотно спланировать выходные в мае 2024 года. Устроить ли короткие дачные выходные или отправиться в длительную поездку, зависит от ваших приоритетов. В большинстве случаев юристы и бухгалтеры рекомендуют перенести отпуск на другой, более выгодный месяц.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Как отдыхаем в мае 2024 года

Читайте также:

Производственный календарь — 2024 с праздниками: когда отдыхаем и работаем

Выплаты на детей в 2024 году: кому положены, сколько дадут

Как выбрать санаторий, где лечат сердце, желудок, суставы или нервы

Для головы, живота и сердца: какие лекарства нужны для домашней аптечки

Три рецепта сырников: классический, с изюмом и без сахара