Как выбрать газовую, электрическую, индукционную плиту: советы и инструкции Безопасность и удобство на кухне: как выбрать газовую, электрическую или индукционную плиту

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Хорошая плита на кухне — это не только вкусная еда, но еще и вопрос дизайна, безопасности и экономии времени хозяйки. Узнаем, как правильно выбрать плиту для кухни: газовую, электрическую, индукционную и настольную. А также рассмотрим вопрос, с какой духовкой лучше выбирать плиту.

Какую плиту выбрать: отзывы опытных хозяек

На основе отзывов и рекомендаций опытных хозяек мы подготовили несколько полезных советов, которые пригодятся при решении задачи, как выбрать хорошую плиту.

Итак, если у вас дом подключен к газу, то и выбирать вы будете, вероятнее всего, газовую плиту: отдельно стоящую или встраиваемую панель. Если газификации в доме нет, то остается либо электрическая плита, либо индукционная.

Для всех плит один из наиболее важных параметров — количество горелок. На сегодняшний день можно встретить в продаже оборудование с различным их количеством. Какую плиту выбрать по этим параметрам — дело вкуса, однако эксперты отмечают, что:

Две горелки стоит выбирать, если вы живете один и/или редко готовите.

Три горелки, одна из которых очень большого размера, подойдут для небольшой семьи, где также редко готовят, но иногда есть необходимость что-то быстро разогреть или пожарить.

Четыре горелки — классический вариант, удобный для семьи, где готовят ежедневно, в том числе сложные блюда.

В продаже также можно встретить плиты с пятью и шестью горелками. Но этот вариант необходим только для очень большой семьи.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Как выбрать плиту

Еще один вопрос, который необходимо решить, если вы планируете выбрать хорошую плиту, — материал, из которого выполнена варочная поверхность. На сегодняшний день производители разных плит предлагают три варианта:

Эмалированная поверхность.

Из нержавеющей стали.

С покрытием из керамики или закаленного стекла.

В первом случае нужно быть готовым к тому, что такая поверхность чувствительна к различным механическим воздействиям, из-за которых могут образоваться некрасивые сколы. Однако этот вариант позволяет приобрести плиту с поверхностью практически любого цвета: от классического белого и коричневого до желтого, красного или зеленого.

Модная матовая поверхность из нержавеющей стали легко чистится, нечувствительна к абразивным моющим средствам, но на ней очень хорошо видно все последствия готовки в виде брызг и капель жира. Кроме того, вам регулярно придется протирать плиту от остающихся на ней отпечатков пальцев.

Керамика также «собирает» на себя всю грязь, пыль и жир. Тем не менее это самый современный вариант покрытия. Такая плита может стать полноправным героем стильного интерьера на кухне. Минусов у такого покрытия два: хрупкость и необходимость использовать только специальные чистящие средства.

Стоит ли выбирать плиту с духовкой

Стоит ли выбирать плиту с духовкой? Здесь необходимо ориентироваться на то, насколько часто вы пользуетесь духовым шкафом. Если он используется от силы пару раз в год, то без него можно спокойно обойтись. Если же в вашей семье принято регулярно готовить выпечку, запекать мясо, рыбу и птицу — то духовка будет обязательным условием.

Если дом не газифицирован, то духовой шкаф может быть только электрическим. Но какую духовку выбрать для газовой плиты? Производители предлагают два варианта:

Газовую. Электрическую (так называемые комбинированные плиты).

Многие хозяйки выбирают второй вариант, поскольку в этом случае вы получаете газовую плиту с функциями электрической духовки. В случае отключения или газа, или электричества плита все равно будет доступна для использования.

Также при выборе плиты с духовкой стоит обратить внимание на наличие следующих удобных функций:

Термоизоляция внешней стороны дверки духовки, чтобы любопытный малыш или домашний питомец не обжегся о стекло во время приготовления пищи.

Таймер с автоматическим отключением.

Электроподжиг и газ-контроль для духового шкафа.

Электрогриль.

Термометр.

Подсветка.

Также в современных плитах нередко предусмотрена функция блокировки дверцы духовки. Еще один способ обезопасить жизнь и здоровье любопытных маленьких членов семьи.

Фото: shutterstock Какую плиту выбрать

Кроме того, современные производители предлагают духовки с различными вариантами очистки покрытия:

Традиционный — очистка поверхности духовки с помощью моющих средств вручную. Паровой — режим работы духовки, который позволяет при температуре около 90 градусов поместить внутрь емкость с водой, которая, испаряясь, размягчит загрязнения, и их можно будет легко смыть. Каталитический — специальное покрытие стенок духовки не дает саже и брызгам въедаться в поверхность. Такое покрытие достаточно будет протирать влажной тряпкой, однако делать это придется после каждого приготовления пищи. Пиролитический — духовка разогревается до 500 градусов, благодаря чему все загрязнения просто сгорают, и их можно протереть влажной тряпкой.

На этом общее между разными видами кухонных плит заканчивается. Поэтому далее рассмотрим, как выбрать плиту исходя из различающихся характеристик.

Как выбрать газовую плиту: безопасную, красивую, удобную

Любой человек, который живет в газифицированном доме с семьей, где есть маленькие дети или пожилые люди, на вопрос, какую газовую плиту выбрать, ответит: с электроподжигом и газ-контролем.

Электроподжиг бывает двух видов:

Механический: когда одной рукой вы поворачиваете вентиль, а другой нажимаете кнопку поджига. Автоматический: когда вы поворачиваете вентиль и некоторое время держите его, после чего газ зажигается сам.

Безопасны оба варианта, но второй более удобен, так как все можно сделать одной рукой.

Газ-контроль в свою очередь выполняет обратную функцию: если по какой-то причине огонь потух, например его залило убежавшим молоком, то система автоматически перекроет подачу газа.

Обе функции вызывают удорожание стоимости газового оборудования, но жизнь семьи и безопасность всех жителей многоквартирного дома намного важнее.

Также в вопросе, как выбрать газовую плиту, немалую роль играет материал, из которого сделана решетка, куда ставят посуду во время приготовления пищи. Современные производители предлагают два варианта: эмалированная сталь и чугун. Эмалировка на стали подвержена сколам, что портит внешний вид решетки, при этом она быстрее нагревается и быстрее остывает. Чугун в свою очередь более прочен и долго держит тепло, однако из-за пористой структуры его сложнее отмыть от жира.

Также имеет значение форма решетки:

Монолитная решетка на все конфорки. Удобно, если вы ставите на плиту громоздкие емкости, например утятницу или кастрюлю для варки холодца. Такая решетка стоит прочно, и можно не опасаться, что неудачно поставленная посуда опрокинется.

Решетка из двух частей. Более удобный вариант, хотя стоит она менее прочно. Зато ее удобно мыть.

Отдельные решетки-лепестки для каждой горелки. Неустойчивый вариант. На такую решетку не выйдет поставить тяжелую или слишком большую кастрюлю. Зато отмыть или даже прокипятить ее намного проще.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Как правильно выбрать плиту

Как выбрать электрическую плиту: удобную и функциональную

Такой тип плиты более безопасен, однако приводит к увеличению счета за коммунальные услуги. Тут главным критерием выбора станет размер и количество конфорок и возможности духовки, о которых говорилось выше. Однако есть у этого оборудования и ряд современных функций, о которых следует знать при решении вопроса, как выбрать электрическую плиту.

Одной из таких удобных функций является сенсорное управление. Этот вариант позволяет полностью блокировать панель от случайного включения, что особенно важно, если в доме есть любопытные дети или кошки, которым не запрещено забираться на кухонные поверхности.

Продвинутые модели также могут быть снабжены системой индукции — способом нагрева конфорки с помощью электромагнитного излучения, которое воздействует только на посуду. Еще одна функция — индикатор остаточного тепла — позволяет хозяйке правильно рассчитать время, необходимое для того, чтобы блюдо дошло, когда плита уже выключена.

Как выбрать индукционную плиту: особенности, преимущества, недостатки

Как выбрать индукционную плиту, почему они такие дорогие и в чем их преимущество? Многие хозяйки задаются этим вопросом, выбирая оборудование для кухни. Помимо высокой цены индукционные плиты имеют еще два недостатка: хрупкая варочная поверхность, на которой не получится варить холодец в десятилитровой кастрюле, и необходимость покупать специальную посуду для приготовления пищи. На этом недостатки заканчиваются, и далее мы расскажем о многих достоинствах такой техники.

Прежде всего стоит уточнить, что такое индукционная (инверторная) плита: нагрев конфорок в таком оборудовании происходит благодаря магнитной индукции, которая воздействует только на металлическую посуду. Кастрюли, сковороды и иная кухонная утварь для индукционных плит всегда маркируется особым значком.

Для индукционных плит стоит отметить следующие полезные функции:

Такое устройство безопасно для детей и животных, а также для забывчивых хозяек, потому что брошенное на плиту полотенце не вызовет нагрева конфорки даже при включенной плите. Так же как и случайное прикосновение рукой.

Индукционная плита расходует меньше электроэнергии благодаря тому, что повышенная температура воздействует непосредственно на дно кастрюли или сковороды.

Конфорка включается на заданную мощность, и ей не требуется время, чтобы нагреться.

К варочной поверхности не пригорает пища, поскольку тепло на нее не воздействует.

Техника оснащена различными программами и режимами, которые упрощают процесс приготовления пищи и делают его более безопасным.

Некоторые производители современных индукционных плит предлагают покупателям оборудование со сферическими конфорками, куда можно поставить сковороду-вок.

Также в продаже имеются варочные поверхности, на которых не обозначено место расположения конфорок — ставить посуду можно в любое место, сенсорная система сама определит, где находится кастрюля, и будет ее нагревать.

Индукционные плиты бывают полноразмерными, а также встречаются в виде встраиваемых панелей или настольных агрегатов. Последний вариант будет удобен для съемной квартиры или как запасной вариант для квартиры с газовой плитой. Какую плиту выбрать в данном случае — зависит только от ваших финансовых возможностей.

Фото: shutterstock Как выбрать индукционную плиту

Как выбрать настольную плиту: компактную и надежную

Настольная плита — отличный вариант для съемной квартиры или даже комнаты. Как правило, такая техника бывает электрической или индукционной. Газовое оборудование в данном случае будет представлять слишком большую опасность.

При выборе настольной плиты стоит обращать внимание на ее мощность, количество конфорок и размеры. Кроме того, следует заранее выбрать место, куда она будет установлена: поверхность должна быть ровной, без перепада высот.

Также при выборе места для установки следует уточнить параметры электропитания в квартире, чтобы портативная плитка не привела к короткому замыканию или пожару.

В случае если выбор настольной плиты обусловлен небольшим количеством места на кухне, то эксперты рекомендуют обратить внимание на компактные встраиваемые варочные панели, которые бывают в том числе и газовыми. Такой вариант будет более надежен и безопасен, но потребует больших финансовых вложений.

Следует добавить, что при решении вопроса, какую плиту лучше выбрать, следует прежде всего исходить из вопросов безопасности и надежности изделия и лишь затем уделять внимание остальным параметрам.

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