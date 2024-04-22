«Смертельный яд»: ветеринар рассказал, чем опасно кормить домашних животных Ветеринар Шеляков: лук, чеснок и изюм могут быть смертельно опасны для животных

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Собак нельзя кормить человеческой пищей, заявил NEWS.ru ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков. По его словам, им вредна жирная пища, а также копченая, соленая и перченая. Все потому, что люди часто злоупотребляют пищевыми добавками.

Собак нельзя кормить человеческой пищей. Им вредно все жирное, копченое, соленое и перченое, так как люди часто злоупотребляют пищевыми добавками. Это, конечно, не может не отражаться на здоровье животных, — говорит врач.

Также эксперт указал, что животным противопоказан шоколад. Шеляков объяснил, что в нем содержится вещество под названием теобромин. У людей он вызывает эйфорию и возбуждение, а для животных является смертельным ядом.

Особенно темный шоколад, который отличается высоким содержанием какао-продуктов. Одна плитка такого шоколада может стать смертельной, — уточнил он.

Также для собак вредны лук, чеснок, изюм и сосиски, добавил ветеринар. Это особо важно в преддверии сезона шашлыков, подытожил специалист.

Ранее стало известно, что ветеринарные врачи в Москве спасли корги по имени Тедди после того, как тот съел 20 шоколадок в обертке. Медики вызвали у животного рвоту с помощью препаратов и поставили капельницу для вывода токсинов. Благодаря быстрой реакции специалистов корги оправился за сутки, и повторный прием ему не потребовался.