Корги съел 20 киндер-шоколадок с фантиками и едва не погиб В Москве спасли корги, съевшего 20 шоколадок с оберткой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Корги по имени Тедди был спасен ветеринарными врачами в Москве после того, как съел 20 шоколадок в обертке, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Срочную помощь девятикилограммовому псу оказали в Красногвардейской ветеринарной клинике.

Врачи утверждают, что для собаки такое количество шоколада почти смертельно. У Тедди вызвали рвоту с помощью препаратов и поставили капельницу для вывода токсинов. Благодаря быстрой реакции специалистов корги оправился за сутки, ему не потребовался повторный прием.

Ранее в поселке Мурино в Ленинградской области из горящей квартиры спасли пса по кличке Болтан. Сотрудники экстренных служб обнаружили животное без сознания, вынесли и передали врачам, которые дали ему кислород. Возгорание произошло в квартире на восьмом этаже. Пожарные эвакуировали из подъезда 20 жильцов.

Также в Башкирии спасли бездомного пса. Инцидент произошел в городе Белорецке. По данным канала, собака провалилась в трехметровый люк. Жалобный лай дворняги услышали прохожие. Неравнодушные жители вызвали на место спасателей, которые и достали животное.