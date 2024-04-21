Бездомного пса достали из трехметрового люка в Башкирии

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В Башкирии спасли бездомного пса, передает Telegram-канал Mash Batash. Инцидент произошел в городе Белорецке. По данным канала, собака провалилась в трехметровый люк.

Жалобный лай дворняги услышали прохожие. Неравнодушные жители вызвали на место спасателей, которые и достали животное. Mash Batash пишет, что собака не пострадала, а лишь отделалась легким испугом. О ее дальнейшей судьбе не сообщается.

Ранее в Новосибирске спасатели вскрыли толстый пол, под который провалился котенок. Инцидент произошел на улице Надсона. Животное упало в дыру в покрытии и не смогло выбраться самостоятельно.

В Сети опубликовали кадры спасения детеныша. Специалистов МАСС (муниципальная аварийно-спасательная служба) вызвали хозяева животного. Спасатели увеличили отверстие в полу и вызволили котенка. Питомец отделался стрессом, угрозы его жизни и здоровью нет.

До этого жительница Иркутска спасла бездомного котенка, который проехал около 20 км под капотом ее автомобиля. Девушка рассказала, что услышала странные звуки, похожие на мяуканье, но значения этому сначала не придала. Доехав до парковки торгового центра, сибирячка открыла капот автомобиля и обнаружила там котенка.