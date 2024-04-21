В Ленобласти спасатели вынесли из пожара пса без сознания Спасатели вызволили пса Болтана из горящей квартиры в Ленобласти

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В поселке Мурино в Ленинградской области из горящей квартиры спасли пса по кличке Болтан, сообщили в пресс-службе МЧС России. Сотрудники экстренных служб обнаружили животное без сознания, вынесли и передали врачам, которые дали ему кислород.

В Ленинградской области огнеборцы МЧС России на пожаре спасли собаку. Без сознания пса по кличке Болтан специалисты ведомства вынесли из горящей квартиры. Бригада врачей дала кислород спасенному. После огнеборцы отвезли собаку в ветклинику, — сказано в сообщении.

По данным МЧС, возгорание произошло в квартире на восьмом этаже. Пожарные эвакуировали из подъезда 20 жильцов. Для этого они использовали спасустройства и маршевую лестницу. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее в городе Белорецке в Башкирии бездомный пес угодил в трехметровый люк. Его лай услышали прохожие и вызвали спасателей. Сотрудники экстренных служб достали собаку. О дальнейшей ее судьбе неизвестно.

Еще одно животное недавно спасли в Новосибирске. Там спасателям пришлось вскрывать толстый пол, под который провалился котенок. Он упал в дыру в покрытии и не смог выбраться самостоятельно. Питомец не пострадал.