Опубликованы кадры спасения котенка из-под толстого пола в Новосибирске Сотрудники МАСС вскрыли толстый пол ради спасения котенка в Новосибирске

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В Новосибирске спасатели вскрыли толстый пол, под который провалился котенок, пишет Telegram-канал Mash Siberia. По данным канала, инцидент произошел на улице Надсона. Животное упало в дыру в покрытии и не смогло выбраться самостоятельно.

Канал опубликовал кадры спасения детеныша. Специалистов МАСС (муниципальная аварийно-спасательная служба) вызвали хозяева животного. Спасатели увеличили отверстие в полу и вызволили котенка. Mash Siberia утверждает, что питомец отделался стрессом, угрозы его жизни и здоровью нет.

Ранее жительница Иркутска спасла бездомного котенка, который проехал около 20 км под капотом ее автомобиля. Девушка рассказала, что услышала странные звуки, похожие на мяуканье, но значения этому сначала не придала. Доехав до парковки торгового центра, сибирячка открыла капот автомобиля и обнаружила там котенка.

Иркутянка решила не оставлять животное на улице в минусовую температуру и привезла его домой. Оказалось, что это девочка возрастом около трех месяцев. По словам девушки, котенок оказался игривым и умным и даже смог сам найти лоток.