Россиянам предрекли удешевление одного продукта Экономист Лобода: куриные яйца подешевеют на 3% после ажиотажа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Эксперт Андрей Лобода прогнозирует, что в 2024 году цены на куриные яйца в России снизятся на 1-3%, пишет «Газета.Ru». По его мнению, после ажиотажа прошлого года потребители стали привыкать к цене в 100 рублей за десяток яиц. Он подчеркнул, что увеличение производства и импорта яиц способствует снижению стоимости.

Однако по оценкам Лободы, некоторые другие социально значимые продукты могут подорожать. Например, красное мясо может подорожать на 5-7%, сыры и кисломолочные продукты — на 5%, а хлеб — на 3-4%, что немного меньше ожидаемой годовой инфляции.

В следующем году эксперт ожидает существенного снижения цен на социально значимые продукты благодаря уменьшению воздействия проинфляционных факторов на производителей и розничных продавцов в России.

Ранее финансовый аналитик, экономист Александр Разуваев заявил, что в преддверии Пасхи абсолютно точно вырастут цены на яйца и куличи. Также, по его словам, продолжит увеличиваться стоимость на «шашлычный набор» — готовое для жарки мясо, шампуры, мангал, уголь и розжиг.

Также сообщалось, что глава Крыма Сергей Аксенов призвал жителей региона сообщать о случаях необоснованного завышения стоимости продуктов. По его словам, в настоящее время в республике нет причин для повышения цен, а те, кто завышает цены на рынке, преследуют меркантильные цели.