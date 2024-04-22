Россиянам рассказали, какие продукты скоро подорожают Экономист Разуваев предупредил о росте цен на яйца, куличи и «шашлычный набор»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

В преддверии Пасхи абсолютно точно вырастут цены на яйца и куличи, заявил NEWS.ru финансовый аналитик и экономист Александр Разуваев. Также, по его словам, продолжит увеличиваться стоимость на «шашлычный набор» — готовое для жарки мясо, шампуры, мангал, уголь и розжиг.

Эксперт отметил, что рубль за последнее время ослабел и даже в тех регионах, где нет импорта, это повод поднять цены. Кроме того, в России зарплаты растут быстрее инфляции, из-за чего спрос по цене не эластичен, пояснил он.

Ограничить рост цен могла бы ФАС. Но они чаще проводят громкие пиар-акции с сотовыми операторами или из-за повышения цен на бензин. Продукты питания их мало волнуют, — считает экономист.

Ранее Telegram-канал Mash писал, что в России цены на стройматериалы поднимутся от 17% до 32% до конца весны. По его информации, причиной этому стала потребность в гипсокартоне, цементе и металлоконструкциях в регионах, которые пострадали от сильнейших паводков.

Максимальный скачок цен ожидается в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Свердловской и Новосибирской областях, Татарстане, а также в Краснодарском крае и Московском регионе. Больше всего подорожает цемент. Несмотря на то что объемы его производства выросли на 6% с начала года, эксперты считают, что этого не хватит для удержания оптовой стоимости.