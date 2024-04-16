В России прогнозируют резкий скачок цен на один вид товаров из-за паводков Mash: цены на стройматериалы в России вырастут на 17-32% из-за паводков

Фото: Jochen Tack/Global Look Press

В России цены на стройматериалы поднимутся от 17% до 32% до конца весны, сообщает Telegram-канал Mash. По его информации, причиной этому стала потребность в гипсокартоне, цементе и металлоконструкциях в регионах, которые пострадали от сильнейших паводков.

Как передает канал, максимальный скачок цен ожидается в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Свердловской и Новосибирской областях, Республике Татарстан, а также в Краснодарском крае и Московском регионе. Больше всего подорожает цемент марок М400 и М500: цена за одну тонну может превысить 10 тысяч рублей. Несмотря на то что объемы производства цемента выросли на 6% с начала года, эксперты считают, что этого не хватит для удержания оптовой стоимости.

Кроме этого, подорожание коснется влагостойкого гипсокартона, используемого при строительстве и отделке помещений. В настоящее время оптовая цена за один лист составляет около 400 рублей, но уже к лету стоимость может вырасти на 20%. Также в России ожидается рост цен на арматуру и профиль. По прогнозу экспертов, после весны одна тонна металла будет стоить свыше 30 тысяч рублей.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в середине недели ожидается приход паводков в Курганскую и Тюменскую области. По его словам, власти принимают все возможные меры. Он подчеркнул, что на территории Оренбургской области половодье пошло на спад.