Жителей Крыма призвали докладывать о завышенных ценах на продукты Глава Крыма Аксенов призвал жителей докладывать о завышенных ценах на продукты

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава Крыма Сергей Аксенов призвал жителей региона сообщать о случаях необоснованного завышения стоимости продуктов, пишет «МК в Крыму». По его словам, в настоящее время в республике нет причин для повышения цен, а те, кто завышают цены на рынке, преследуют меркантильные цели.

Как пояснили власти, несмотря на преддверие Пасхи на данный момент в Крыму нет повода для подорожания товаров, при обнаружении подобных ситуаций жителям рекомендовали докладывать в советующие органы. Так, например, можно позвонить на горячую линию Министерства промышленной политики республики, либо написать ведомству на официальном сайте или странице в социальных сетях.

Ранее турэксперт Эльмира Ахвердиева рассказала, что в России нужно сделать максимальные и минимальные расценки на отдых, иначе туристы будут выбирать зарубежные курорты, а не отечественные. По ее словам, следует ввести классификацию отелей и номеров по расположению и уровню услуг. В Европе на многие виды товаров и услуг устанавливают минимальные и максимальные расценки. Специалист отметила, что нужно сделать так же в России, иначе отдых в стране будет только дорожать.

До этого член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков призвал россиян выбирать отдых на родине. Он считает, что в стране достаточно хороших мест для отпуска, в том числе и на полуострове. По словам сенатора, Крым является одним из лучших мест в России.