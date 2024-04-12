Малышева назвала популярный продукт, который может привести к слепоте Малышева сообщила, что чрезмерное употребление лапши может привести к слепоте

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Чрезмерное увлечение макаронными изделиями может привести к потере зрения и ожирению, предупредила врач и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале. По ее словам, у лапши высокий гликемический индекс, что провоцирует выброс сахара в организме.

У лапши высокий гликемический индекс, она будет вызывать выброс сахара, выброс инсулина, а значит стимулировать аппетит. Сахар разрушает сосуды сетчатки, что может привести к потере зрения. Лапша способствует ожирению, — уточнила Малышева.

Вместе с тем категорически отказываться от данного продукта не стоит, так как в лапше содержится 70% суточной дозы меди, добавил кардиолог Герман Гандельман. Он уточнил, что медь необходима организму для формирования миелиновой оболочки нервов. Кроме того, макароны являются углеводным продуктом, а углеводы — это главный источник энергии.

Также участники программы отметили, что при выборе продукта нужно обращать внимание на состав. Наиболее полезной будет лапша из муки второго сорта, так как она содержит больше грубого волокна. Чтобы получить от блюда больше пользы, Малышева советует варить лапшу до состояния «аль денте». Таким образом гликемический индекс у макарон будет ниже.

Ранее диетолог Лиза Афинская рассказала, что продукты, богатые клетчаткой, снижают риск развития рака груди и кишечника. Врач посоветовала есть больше вареного зеленого горошка (8,8 грамма клетчатки в одном стакане), вареной лимской фасоли (9,2 грамма в стакане) и малины (8 граммов в одном стакане). В список таких продуктов также попали черная и красная фасоль, нут, чечевица, груши, яблоки, киви, тыквенные семена, брюссельская капуста, миндаль, апельсины, овсяные отруби и другие продукты.